Каждый третий человек имеет высокие риски развития рака. Оказалось, что виной этому эволюционная генетическая мутация. Ученые уже разработали первый простой тест по анализу мочи для скрининга населения, что позволит людям знать свою склонность и более внимательно следить за здоровьем.

Люди склонны к развитию карцином, в частности рака простаты, груди, легких и кишечника даже если они не имеют вредных привычек и у них нет склонности. Исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего показало, что по крайней мере частично в этом виновата эволюция – уникальная для человека генетическая мутация.

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В определенный момент эволюции человеческий ген SIGLEC12, а точнее производимый им белок Siglec-12 мутировал и тем самым потерял способность идентифицировать патогены.

Как состоялась мутация в генах человека

Ген экспрессироваться в эпителиальных клетках, а белок работал в интересах иммунной системы.

Гены, кодирующие дисфункциональные белки, организм умел обезвреживать самостоятельно.

Но со временем примерно две трети населения Земли перестали производить белок Siglec-12.

Наблюдения показали, что риски рака у людей с Siglec-12 выше в два раза, чем у людей без Siglec-12.

Эти результаты доказывают, что меньшинство людей, которые все еще производят белок, подвергаются больше риску развития рака,

– отметили исследователи.

Эксперимент ученых

Свои выводы они подтвердили в экспериментах на моделях мышей с раком, которым добавили способность продуцировать Siglec-12. Рак у них развивался гораздо быстрее по сравнению с группой контроля без Siglec-12.

Что это дает в перспективе

Ученые уже разработали тест по анализу мочи, который можно использовать для определения дисфункционального Siglec-12. Его применение в клинической практике позволит людям заранее знать потенциальные риски развития рака, следить за здоровьем и заниматься профилактикой.

Исследователи также планируют использовать антитела против Siglec-12 для трансплантации химиетерапевтичних препаратов к злокачественным клеткам. Это позволит атаковать только раковые клетки без вреда для здоровых.