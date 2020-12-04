За время пандемии коронавируса от болезни умерли более 1,5 миллиона человек. Значительных темпов болезнь набрала в последнюю неделю, когда почти ежесуточно в мире регистрировали более 10 тысяч смертей.

О статистике смертности от коронавируса в мире сообщает 24 канал со ссылкой на данные системы мониторинга СНБО и Университета Джона Хопкинса. Интересно Главы больниц оказывают Минздраву ложную статистику, чтобы получить больше финансирования Статистика смертности от коронавируса: всего за время пандемии зафиксировали 1,5 миллиона смертей от коронавируса, только в последние два месяца – полмиллиона;

в период с 24 ноября по 3 декабря почти ежесуточно фиксировали более 10 тысяч смертей, исключения лишь 28 – 30 ноября;

больше всего смертей за все время пандемии зафиксировали 1 декабря – 12 тысяч 825;

при смертности в 10 – 12 тысяч в сутки в расчете получается, что по статистике от коронавируса в мире умирает один человек каждые 7 – 8,5 секунды;

2 декабря в Украине умерли 243 больных коронавирусом, а всего в мире – 12 тысяч 444 человека. Таким образом смертность в Украине составляла 2% от всего мира. В каких странах больше всего людей умерли от коронавируса: США – 275 тысяч 550,

Бразилия – 174 тысячи 515,

Индия – 138 тысяч 648,

Мексика – 107 тысяч 565,

Великобритания – 60 тысяч 210,

Италия – 58 тысяч 38,

Франция – 54 тысячи 230,

Индия – 49 тысяч 438

Испания – 46 тысяч 38,

Россия – 41 тысяча 173.