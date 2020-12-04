Каждые 8 секунд кто-то умирает от коронавируса: ужасная статистика
За время пандемии коронавируса от болезни умерли более 1,5 миллиона человек. Значительных темпов болезнь набрала в последнюю неделю, когда почти ежесуточно в мире регистрировали более 10 тысяч смертей.
О статистике смертности от коронавируса в мире сообщает 24 канал со ссылкой на данные системы мониторинга СНБО и Университета Джона Хопкинса.
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Статистика смертности от коронавируса:
- всего за время пандемии зафиксировали 1,5 миллиона смертей от коронавируса, только в последние два месяца – полмиллиона;
- в период с 24 ноября по 3 декабря почти ежесуточно фиксировали более 10 тысяч смертей, исключения лишь 28 – 30 ноября;
- больше всего смертей за все время пандемии зафиксировали 1 декабря – 12 тысяч 825;
- при смертности в 10 – 12 тысяч в сутки в расчете получается, что по статистике от коронавируса в мире умирает один человек каждые 7 – 8,5 секунды;
- 2 декабря в Украине умерли 243 больных коронавирусом, а всего в мире – 12 тысяч 444 человека. Таким образом смертность в Украине составляла 2% от всего мира.
В каких странах больше всего людей умерли от коронавируса:
- США – 275 тысяч 550,
- Бразилия – 174 тысячи 515,
- Индия – 138 тысяч 648,
- Мексика – 107 тысяч 565,
- Великобритания – 60 тысяч 210,
- Италия – 58 тысяч 38,
- Франция – 54 тысячи 230,
- Индия – 49 тысяч 438
- Испания – 46 тысяч 38,
- Россия – 41 тысяча 173.
Источник: 24 канал
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