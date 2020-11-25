Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечают 25 ноября. К пандемии COVID-19 каждая 3 женщина в мире переживала физическое или сексуальное насилие. Чаще всего со стороны партнера.

Насилием является не только физическое избиение или изнасилование. Это еще и любое принуждение к действиям, которые человек не хочет выполнять, психологическое давление, преследование, домогательство, ограничения и запреты, рассказала Уляна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Пока данных недостаточно, но есть основания полагать, что во время карантина вследствие пандемии COVID-19 растет количество случаев насилия против женщин. Во время карантина каждые 3 месяца насилия испытывают около 15 миллионов женщин.

Как понять, что вы или ваши знакомые подвергаются насилию в отношениях

Если партнер или близкий вам человек отслеживает каждый ваш шаг, требует каждую деталь о том, как прошел ваш день и с кем вы контактировали. Вы должны всегда брать трубку, отвечать на сообщения и предоставить полный доступ к учетным записям в соцсетях.

каждый ваш шаг, требует каждую деталь о том, как прошел ваш день и с кем вы контактировали. Вы всегда брать трубку, отвечать на сообщения и предоставить полный Ваш обидчик принимает все важные решения . Это может касаться ваших ежедневных занятий, лечения, питания, одежды и тому подобное.

. Это может касаться ваших ежедневных занятий, лечения, питания, одежды и тому подобное. Человек относится к вам агрессивно . Вы никогда не знаете, что может стать причиной следующей вспышки.

. Вы никогда не знаете, что может стать причиной следующей вспышки. Вас унижают, не уважают, а поступки обесценивают . Вы можете часто слышать в свой адрес оскорбительные комментарии, касающиеся вашей внешности, профессиональной деятельности, личных достижений, ваших друзей, семьи или близких и тому подобное. Некоторые люди любят делать это в присутствии других людей, чтобы еще больше вас унизить.

. Вы можете часто слышать в свой адрес оскорбительные комментарии, касающиеся вашей внешности, профессиональной деятельности, личных достижений, ваших друзей, семьи или близких и тому подобное. Некоторые люди любят делать это в присутствии других людей, чтобы еще больше вас унизить. В отношениях тоже бывает сексуальное насилие. Обидчик может думать, что имеет полное право на ваше тело в любой момент и в любом месте и не догадывается, что должен спрашивать у вас согласия на секс.

Что делать, если вы считаете, что ваша знакомая стала жертвой насилия

Не бойтесь спрашивать у человека, как он себя чувствует и в безопасности ли он. Начните разговор и объясните, почему вы интересуетесь и что привело вас к таким мыслям. Добавьте, что вы беспокоитесь об этом человеке, поэтому не можете молчать.

Слушайте пострадавших от насилия женщин и верьте им. Не обвиняйте и не осуждайте за то, что они остались с обидчиком или ушли от него. Необходимо создать для них комфортную среду, чтобы они могли поделиться своей историей и получить помощь.

за то, что они остались с обидчиком или ушли от него. Необходимо создать для них комфортную среду, чтобы они могли поделиться своей историей и получить помощь. Распространяйте информацию о телефонах горячих линий, информацию о различных организациях. Пострадавшие от насилия женщины должны знать, что могут обратиться за помощью и у них должны быть контакты центров. Никто не застрахован от насилия и почти невозможно предсказать, когда и с кем эта ситуация может случиться.

Человек, который страдает от насилия, не всегда готов действовать решительно и вызвать полицию. Поэтому если вы стали прямым свидетелем и увидели или услышали признаки насилия, не проходите мимо, помогите защититься от обидчика или вызовите полицию.

Куда обращаться за помощью, если вы стали жертвой насилия Национальная полиция Украина – 102 .

. Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме) – 1547 .

. Национальная «горячая» линия по противодействию домашнему насилию – 0800500335 – бесплатный номер для стационарного телефона, 116123 – бесплатно с мобильного.

Кстати, очень важно научить ребенка с детства прислушиваться к собственному и чужому телу, приучать его воспринимать отказ и корректно реагировать на противоположное мнение.