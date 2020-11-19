Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 19 ноября в Европе обнаружили около 16 миллионов больных коронавирусом. почти 355 тысяч из них умерли.

В целом на Европу приходится 28% мировых случаев заражений коронавирусом и 26% смертей в результате болезни. Об этом свидетельствует заявление директора Европейского бюро ВОЗ Ганса Клюге, которое размещено на сайте организации.

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Только за последние 2 недели смертность от COVID-19 в Европе выросла на 18%. На прошлой неделе в этой части мира зарегистрировали более 29 тысяч смертей среди инфицированных.

То есть в Европе каждые 17 секунд 1 человек умирает от COVID-19. Сейчас в Европе из-за COVID-19 ежедневно умирают в среднем 4 500 человек. Этого можно избежать, если все мы будем действовать,

- заявил Клюге.

Кроме того, ВОЗ получает все больше сигналов о перегруженности европейских систем здравоохранения. В частности, во Франции палаты интенсивной терапии на протяжении 10 дней были загружены на более чем 95%, а в Швейцарии – на 100%.

В каких странах Европы больше всего случаев коронавируса

Франция – 2 065 138,

Россия – 2 015 608 ,

Испания – 1 525 341,

Великобритания – 1 430 341

Италия – 1 272 352.

При этом показатели по смертности в вышеупомянутых странах отличаются. Первую пятерку возглавляет Великобритания (53 274 летальных случаев). За ней следуют Италия (47 217), Франция (46 698) и Испания (42 039). Среди этих государств Россия на последнем месте по числу смертей (34 850).