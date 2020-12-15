В каждой четвертой больнице в мире нет адекватных санитарно-гигиенических условий. Говорится даже о наличии водопровода, что нельзя игнорировать в период пандемии коронавируса. Наихудшая ситуация сложилась в 47 наименее развитых странах мира.

В таких неприемлемых условиях работают и лечатся почти 1,8 миллиарда медиков и пациентов. Об этом говорится в совместном заявлении ВОЗ и ЮНИСЕФ.

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Работая в учреждениях, где нет чистой воды, нормальных туалетов и даже мыла, медицинские работники и пациенты подвергают свою жизнь опасности,

– отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Она добавила, что такая ситуация существовала и до пандемии COVID-19, но сейчас "такие проявления неравенства уже нельзя игнорировать". Так как пациенты в этих больницах имеют повышенный риск инфицирования коронавирусом и другими заболеваниями.

О чем говорится в заявлении

Организации отметили, что пандемия COVID-19 выявила ряд серьезных недостатков в системах здравоохранения:

в каждой 4 больнице нет водоснабжения;

в каждой 3 – устройств для гигиенической обработки рук в местах оказания помощи;

в каждой 10 – нет вообще никаких предметов санитарии, в том числе и туалетов;

примерно треть больниц мира не оснащена безопасными средствами сортировки и утилизации отходов.

Заметим, в беднейших странах мира каждая вторая больница и поликлиника не имеют водоснабжения, а в 3 из 5 – нет туалетов.

Обратите внимание! По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, сложную ситуацию можно исправить. Предварительные оценки отчета указывают, что возможность 47 беднейшим странам создать базовые услуги по водоснабжению в больницах будет стоить примерно 1 доллар на душу населения. В среднем ежегодно на эксплуатацию и обслуживание услуг требуется 0,2 доллара на душу населения.