В Казахстане начали вакцинировать от COVID-19 3 тысячи добровольцев. Медики используют отечественную вакцину "QazCovid-in".

В стране завершают строительство биофармацевтического завода, где производят вакцину. Об этом сообщили на сайте премьер-министра Аскара Мамина.

Интересно Когда вакцинируется чета Байденов: известная дата

Научно-исследовательский институт уже провел 1 и 2 фазы клинических испытаний вакцины. Теперь Казахстан начал 3 фазу, которая станет последней. Для ее проведения допустят 10 тысяч доз вакцины и провакцинируют 3 тысячи добровольцев.

На сайте премьер-министра заверили, что предварительные результаты исследований продемонстрировали высокую безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины на уровне 96%.

Первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках Алматы и Тараза. До конца декабря будет завершена вакцинация 3 тысяч добровольцев,

– сообщили на сайте.

Массовая вакцинация "QazCovid-in" начнется в марте 2021 года.

Кого будут вакцинировать

На добровольной основе будут вакцинировать:

медицинских работников;

педагогов;

представителей групп риска с хроническими заболеваниями.

Биофармацевтическое завод по производству вакцин планируют ввести в эксплуатацию также в марте 2021 года. Мамин отметил, что мощность производства составит 60 миллионов доз в год.