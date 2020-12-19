В Казахстане 3 тысячи добровольцев начали вакцинировать от COVID-19: что известно
В Казахстане начали вакцинировать от COVID-19 3 тысячи добровольцев. Медики используют отечественную вакцину "QazCovid-in".
В стране завершают строительство биофармацевтического завода, где производят вакцину. Об этом сообщили на сайте премьер-министра Аскара Мамина.
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Научно-исследовательский институт уже провел 1 и 2 фазы клинических испытаний вакцины. Теперь Казахстан начал 3 фазу, которая станет последней. Для ее проведения допустят 10 тысяч доз вакцины и провакцинируют 3 тысячи добровольцев.
На сайте премьер-министра заверили, что предварительные результаты исследований продемонстрировали высокую безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины на уровне 96%.
Первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках Алматы и Тараза. До конца декабря будет завершена вакцинация 3 тысяч добровольцев,
– сообщили на сайте.
Массовая вакцинация "QazCovid-in" начнется в марте 2021 года.
Кого будут вакцинировать
На добровольной основе будут вакцинировать:
- медицинских работников;
- педагогов;
- представителей групп риска с хроническими заболеваниями.
Биофармацевтическое завод по производству вакцин планируют ввести в эксплуатацию также в марте 2021 года. Мамин отметил, что мощность производства составит 60 миллионов доз в год.
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