В Казахстане началось производство российской вакцины против коронавируса под названием "Спутник V". В целом должны изготовить 2 миллиона доз.

Производство российской вакцины против коронавируса в Казахстане официально открыл премьер-министр Республики Аскар Мамин. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

К теме Режиссер Оливер Стоун сделал прививку российской вакциной от COVID-19

Известно, что российский препарат будут изготавливать на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вакцинация в Казахстане российским препаратом начнется в феврале 2021 года. Сначала будут прививать медработников, педагогов, студентов, сотрудников правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений и людей с хроническими заболеваниями.

Почему к вакцине "Спутник-V" низкое доверие