Казахстан начал производить российскую вакцину против коронавируса
В Казахстане началось производство российской вакцины против коронавируса под названием "Спутник V". В целом должны изготовить 2 миллиона доз.
Производство российской вакцины против коронавируса в Казахстане официально открыл премьер-министр Республики Аскар Мамин. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
К теме Режиссер Оливер Стоун сделал прививку российской вакциной от COVID-19
Известно, что российский препарат будут изготавливать на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.
Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным,
– говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что вакцинация в Казахстане российским препаратом начнется в феврале 2021 года. Сначала будут прививать медработников, педагогов, студентов, сотрудников правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений и людей с хроническими заболеваниями.
Почему к вакцине "Спутник-V" низкое доверие
- В начале сентября россияне опубликовали первые результаты испытаний в научном журнале, но в статье были замечены статистические аномалии. Это вызвало сомнения в научном сообществе и недоверие к этому препарату.
- Ряд стран отказались от вакцины из-за нехватки информации и недостатков в исследованиях. В частности, Турция отказалась закупать российскую вакцину против коронавируса из-за отсутствия надлежащей лабораторной проверки.
- Экспертов беспокоит также и то, что вакцинация профессиональных групп риска в стране началась до окончания клинических испытаний.
Поделиться новостью
-
Казахстан начал производить российскую вакцину против коронавируса21 декабря 2020 , 12:30
-
Новости о коронавирусе 19 декабря: обновленный алгоритм Минздрава, мутация COVID-1920 декабря 2020 , 05:55
-
Новости о коронавирусе 17 декабря: что не так со статистикой в Украине, ВОЗ против локдауна18 декабря 2020 , 05:45