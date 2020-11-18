Карта с адресами инфицированных и расположение могил умерших от COVID-19: скандал в Бердянске
В сети опубликовали карту, где обозначены места проживания пациентов с коронавирусом в Бердянске и населенных пунктах. На карте также обозначили и места захоронения умерших от коронавируса.
Адреса больных COVID-19 в Бердянске слили в интернет
Карту "COVID-19 Бердянск БТМО" опубликовали в Бердянском территориальном медицинском объединении. Так, на ней обозначили более 500 условных точек с привязкой к конкретному дому, то есть адреса людей, болеющих COVID-19 по состоянию на 18 ноября.
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Больше всего госпитализированы жители Нагорной части (74 человека), центра (70), Стекловолокна( 66), АКЗ / РТС (45), Колония/Макорты (34),
– говорится в сообщении.
Отдельный маршрут ведет на городское кладбище №2, где хоронят умерших от COVID-19.
Информация о здоровье человека является конфиденциальной
По данным БТМО, сейчас в Бердянске COVID-19 болеют 469 человек. Откуда взяли адреса пациентов не указали.
Доступ к информации о больных и тех, кто сдавал тест на коронавирус, точно есть у Лабораторного центра.
Стигматизация больных коронавирусом
- К сожалению, люди, которые заболели коронавирусом, и их родные часто страдают от стигмы и дискриминации.
- Много больных коронавирусом испытывают страх, стыд и унижение со стороны других.
- Эти факторы заставляют их изолироваться от близких, скрывать свое заболевание и избегать помощи врачей.
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