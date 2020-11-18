В сети опубликовали карту, где обозначены места проживания пациентов с коронавирусом в Бердянске и населенных пунктах. На карте также обозначили и места захоронения умерших от коронавируса.

Адреса больных COVID-19 в Бердянске слили в интернет

Карту "COVID-19 Бердянск БТМО" опубликовали в Бердянском территориальном медицинском объединении. Так, на ней обозначили более 500 условных точек с привязкой к конкретному дому, то есть адреса людей, болеющих COVID-19 по состоянию на 18 ноября.

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Больше всего госпитализированы жители Нагорной части (74 человека), центра (70), Стекловолокна( 66), АКЗ / РТС (45), Колония/Макорты (34),

– говорится в сообщении.

Отдельный маршрут ведет на городское кладбище №2, где хоронят умерших от COVID-19.

Информация о здоровье человека является конфиденциальной

По данным БТМО, сейчас в Бердянске COVID-19 болеют 469 человек. Откуда взяли адреса пациентов не указали.

Доступ к информации о больных и тех, кто сдавал тест на коронавирус, точно есть у Лабораторного центра.

Отметим, что информация о здоровье людей является конфиденциальной информацией и не должна быть разглашенной!

Стигматизация больных коронавирусом