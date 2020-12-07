Министерство здравоохранения представило недельную статистику распространения коронавируса и сообщило о снижении заболеваемости впервые с августа. Так, количество больных уменьшилось на почти 7 тысяч.

Заболеваемость уменьшилась впервые с августа

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 7 декабря, сообщает 24 канал. По его словам, сработало соблюдение противоэпидемиологических мероприятий и карантин выходного дня.

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За прошедшую неделю заболели более 89 тысяч жителей Украины. Начиная с конца августа мы впервые получили уменьшение количества инфицированных по сравнению с прошлой неделей. Если на позапрошлой неделе, то есть, с 23 по 29 ноября, у нас было 96 тысяч 936 больных, то сейчас за неделю с 30 ноября по 6 декабря у нас 89 тысяч 322 больных. То есть, почти на 7,5 тысячи меньше

– рассказал Максим Степанов.

При этом, глава Минздрава отметил, что за неделю было сделано 279 тысяч тестирований, что является таким же количеством, как и на позапрошлой неделе.

В Минздраве также рассказали об уменьшении количества госпитализированных пациентов. Так, за неделю госпитализированы 10 тысяч человек, на предыдущей неделе – 11 606 человек, то есть на 1,5 тысячи больных меньше.

Карантин выходного дня помог сбить динамику заболевания

Причиной стало выполнение противоэпидемических мер. Это еще одно подтверждение того, что карантин выходного дня сработал, и это мы видим по цифрам. Так, мы не получили максимальный эффект (снижение количества больных на 20%), но мы получили сокращение динамики,

– добавил Степанов.

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Что известно о карантине выходного дня

Ограничения действовали в Украине с 14 по 30 ноября.

В субботу и воскресенье работали только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

2 декабря правительство приняло решение не продлевать карантин выходного дня.

Сейчас на всей территории Украины действуют ограничения оранжевой зоны.

А в Кабмине обещали предупредить о решении относительно новых карантинных мер за неделю до их введения.

Больше о том, что запрещено в оранжевой зоне карантина – читайте по ссылке.