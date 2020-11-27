По словам медиков, Кировоградская область находится на пике заболеваемости COVID-19. Всего в регионе коронавирусом сейчас болеет почти 2 500 человек. 323 из них лечатся стационарно, остальные – дома на самоизоляции.

Заполненность коек в больницах составляет почти 57%. К аппаратам искусственной вентиляции легких подсоединили 17 человек. Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 канала.

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На Кировоградщине есть 5 опорных больниц первой волны, которые принимают пациентов с COVID-19. Если ситуация в дальнейшем будет стремительно ухудшаться, готовят 2 дополнительные госпитальные базы второй волны – госпиталь для ветеранов войны и центральную районную больницу.

По меньшей мере в одной из больниц есть перебои с подачей кислорода – речь идет об областной больнице в Кропивницком. Сейчас там лечат 120 пациентов, половина из них нуждаются в кислородной терапии.

Почему возникает нехватка кислорода? По контракту с НСЗУ ежедневно медучреждение получает до 30 – 40 баллонов с кислородом. Но из-за того, что увеличилось количество госпитализаций, суточная потребность в кислородных баллонах выросла до 80 – 90.

Решить проблему помогают меценаты – кислород доставляют на заказ из других областей. Кроме этого, намерены реконструировать кислородную станцию на территории больницы. Ее планируют отремонтировать до 15 декабря.

Протесты в Кропивницком

В Кропивницком не утихает волна протестов, в частности – против карантина выходного дня и вероятного локдауна. Больше всего недовольны малые предприниматели вещевого рынка и рестораторы. Ведь их выручка за выходные составляет 80% ежемесячного дохода.

Они жалуются, что правительство пока не предоставляет обещанных компенсаций. При этом, нужно немало платить за аренду торговых павильонов и платить налоги в бюджет. Поэтому если введут локдаун, малые предприниматели попадут в безвыходное положение.

Карантин выходного дня не помог

Учитывая заболеваемость, карантин выходного дня в Кропивницком себя не оправдал. Если за неделю до его введения заболели 559 человек, после 2 недель карантина выходного дня этот показатель вырос до 607.

Справка. Карантин выходного дня ввели в Украине с 14 – 15 ноября, он продлится до полуночи 30 ноября. В течение этого периода в субботу и воскресенье работают только магазины, аптеки, банки, АЗС и Почта.



По мнению местных жителей, единственный способ, который сможет прервать цепочку распространения COVID-19, это – радикальные ограничения, то есть вероятный локдаун. Однако вопрос, когда его вводить, остается открытым.

Люди склоняются больше к тому, что этот жесткий карантин нужно вводить уже сейчас или хотя бы в начале декабря. Для того чтобы не закрывали транспортное сообщение на Новый год и Рождество, и все могли встретить праздники в кругу семей.