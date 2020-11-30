Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство не намерено продлевать карантин выходного дня. При этом он добавил, что о предварительных результатах карантина выходного дня станет известно на этой неделе.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, что в Минздраве не намерены продлевать карантин выходного дня. При этом он добавил, что о предварительных результатах карантина выходного дня станет известно на этой неделе.

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У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не придерживались карантина выходного дня,

– заявил Степанов.

По мнению главы Минздрава, тенденцию к уменьшению динамики заражения коронавирусом уже заметно. Поэтому на вопрос продлевать ли карантин выходного дня, Степанов ответил: "Не думаю, что мы будем подавать такое предложение".

Ранее СМИ сообщали, что в Кабмине уже определились с датами нового локдауна. Мол, его планируют ввести с 23 декабря по 15 января.

Важно! Сейчас в Украине действует карантин выходного дня, который ввело правительство 13 ноября, ограничения ввели на 3 недели.