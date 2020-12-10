Каннабис не помешал вождению: неожиданные результаты исследования
Употребление каннабиса ассоциируют с большими рисками ДТП. Впрочем, влияние разного состава каннабиса на вождение никогда не изучали.
Марихуана с каннабидиолом не повлияла на прохождение теста по вождению через 40 – 100 минут после употребления. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA.
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Исследователи из Университета Сиднея провели двойное слепое исследование, в котором приняли участие 26 человек. Ученые проверили влияние 3 разновидностей каннабиса на вождение: с каннабидиолом (КБД), с тетрагидроканнабинолом (ТГК) и со смесью этих двух веществ. Кроме этого, некоторым участникам давали плацебо, в котором было менее 0,2% каннабиноидов.
После того, как участников проверили на отсутствие алкоголя в крови и признаков употребления других психотропных веществ, им предлагали один из случайных видов каннабиса или плацебо. До начала эксперимента биологи анализировали когнитивные способности людей, измеряли им давление и отбирали образцы крови.
Результаты исследования: каннабидиол не повлиял на показатели вождения
После курения участников тестировали дважды – через 40 – 100 минут и через 240 – 300 минут. Рядом с каждым из водителей был инструктор, который имел доступ к управлению автомобилем. После часа времени и 100 километров теста инструктор фиксировал стандартное отклонение от бокового положения автомобиля.
- После 40 – 100 минут употребления марихуаны с ТГК и ТКГ, а также КБД (p <0,01) показало значительное влияние на индекс.
- Зато марихуана с КБД вообще не отличалась по эффекту от плацебо.
- Для плацебо и марихуаны с КБД отклонение от бокового положения составило около 18 сантиметров, а для ТГК и ТКГ / КБД – около 21 сантиметра.
- Зато после 240 – 300 минут после употребления ни одна из разновидностей марихуаны не повлияла на когнитивные способности участников по сравнению с плацебо.
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