Правительство Канады позволило людям, страдающим от депрессии, принимать псилоцибин. Это активное вещество в галлюциногенных грибах.

Летом власти страны предоставили доступ к нему четырем пациентам с неизлечимой стадией рака. Теперь разрешение распространяется и на несмертельные заболевания, пишет Vice.

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Клинический случай

Первой пациенткой, которой разрешили лечить депрессию псилоцибином, стала 67-летняя Мона Стрелаеф из города Виктория. Она заболела депрессией из-за рака груди, который обнаружили у нее 12 лет назад (теперь ремиссия), женщина была в отчаянии. К этому добавились переживания, вызванные детскими травмами.

Поэтому ей назначили 5 ноября псилоцибиновую терапию под контролем семейного врача и клинического психолога.



Мона Стрелаеф (в центре) со своим терапевтом (слева) и клиническим психологом / фото Vice



Я справилась с тяжелыми воспоминаниями и через некоторое время поняла, что уже ни черта не боюсь,

– заявила Стрелаеф после успешного лечения.

До этого производить, хранить и продавать псилоцибин в Канаде было незаконно. Исключение – лабораторные исследования.

Где еще позволили псилоцибин

Применение этого вещества в лечении депрессии было одобрено в США еще в 2018 году. В начале ноября этого года Орегон стал первым штатом, где разрешено использовать галлюциногенные грибы в терапевтических целях.