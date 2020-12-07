В Канаде зафиксировали четвертый случай окопной или волынской лихорадки, распространенной среди солдат в Первую мировую войну.

Редкое заболевание военного времени обнаружили у бывшего бездомного в Виннипеге. Об этом сообщает The Guardian.

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48-летнего ВИЧ-инфицированного мужчину доставили в больницу, где ему поставили этот диагноз. По словам медиков, окопная лихорадка дала осложнение на сердце, из-за чего пациенту пришлось заменить сердечный клапан.

Это уже четвертый случай окопной или волынской лихорадки, зафиксированный в Канаде.

Что такое окопная лихорадка

Окопная лихорадка – острое инфекционное заболевание, которое протекает в форме непрерывной лихорадки, или ее приступов с температурой до 40 градусов и сыпью. Переносчиком является платяная вошь. Заражение окопной лихорадкой происходит при укусе насекомого.

Заболевание поразило более миллиона солдат во время Первой мировой войны. Болезнь была впервые описана на Волыни в 1915 году.

Это болезнь военного времени, это болезнь лагерей беженцев, и это то, с чем промышленно развитые общества не могут справиться. Это просто отражает тот факт, что в нашем обществе есть люди, которые живут в условиях, которых мы не должны допускать,

– заявил эксперт по инфекционным заболеваниям в Манитобском университете Карл Будман.