24-летний канадец Джастин Фернандес летом 2020 года потерял ногу в результате аварии. Но в декабре во время Рождественских праздников получил ее в подарок.

В июле 2020 года Джастина сбил мотоцикл, из-за чего ему пришлось ампутировать правую ногу. Несколько месяцев он находился в больнице и реабилитационном центре, но так и не смирился с потерей. Об этом сообщает CTV News.

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Парень захотел забрать свою конечность из морга и законсервировать ее на память, но сделать это было нелегко. Ведь для этого надо было получить справки и разрешения от официальных органов.

Просто представьте: я в больнице, у меня даже нет протеза, я просто прыгаю. Я прикован к постели, при этом отправляю сотни писем и делаю десятки телефонных звонков,

– вспомнил Фернандес.

Таксидермистов, которые могли бы законсервировать его конечность, он искал через интернет. На объявление откликнулся Центр естественной истории Prehistoria (PNHC) в Торонто. Ведь там есть соответствующие специалисты, которые обрабатывают и собирают кости животных для экспозиций.

Каждый по-своему исцеляется от травм. После аварии он едва не истек кровью на обочине. Он пытался найти какой-то способ успокоения и облегчения, хотел снова почувствовать себя целостным, и этот способ – уникальный,

– рассказал главный директор PNHC Бен Ловатью.

Работникам Центра естественной истории пришлось доказывать чиновникам, что они могут выполнить желание Джастина с соблюдением всех норм безопасности и этики.

Таксидермисты удалили с ампутированной конечности все мягкие ткани и отбелили кости перекисью водорода. Поэтому нога Джастина стала похожей на настоящий музейный экспонат. Работники центра не взяли денег за работу и вручили парню конечность в подарок на Рождество.



Джастин Фернандес с работниками Центра естественной истории / Фото PNHC

Джастин Фернандес хочет, чтобы его история вдохновила других людей с ампутированными конечностями. По его словам, подарок от таксидермистов дал ему возможность идти вперед и справиться со сложными эмоциями.