Канада ожидает получить партию эффективной вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года. Тогда же правительство государства планирует начать вакцинацию.

Канада надеется во время первой волны вакцинировать 3 миллиона человек. Об этом заявил заместитель главного врача Канады Говардж Нджо, сообщает Укринформ.

Интересно Еврокомиссия представила стратегию борьбы с COVID-19 в зимний период

Мы ожидаем, что определенные вакцины станут доступными в начале 2021 года. Впрочем, важно отметить, что первые поставки этих вакцин будут очень ограниченными,

– подчеркнул Нджо.

По словам заместителя главного врача, если вакцины от компаний Pfizer и Moderna будут утверждены и готовы к поставке в Канаду, то к концу марта государство ожидает получить 6 миллионов доз.

Однако вакцинацию планируют проводить в 2 этапа. Сначала лекарства получат 3 миллиона канадцев.

Кого вакцинируют в первую очередь

Сейчас правительство Канады и местные власти работают над определением приоритетных групп для вакцинации.

Кто, вероятно, войдет в приоритетные группы:

правоохранители;

пожарные;

медики;

люди с тяжелыми болезнями,

некоторые другие категории населения.

В такой большой стране можно ожидать определенные логистические сложности. Для помощи в решении осложнений мы сотрудничаем с вооруженным силами. Они были неотъемлемой составляющей нашей реакции на COVID-19 с начала пандемии,

– подчеркнул Нджо.

Он добавил, что правительство Канады уже закупило миллионы игл, шприцев и холодильников для хранения вакцин.

Обратите внимание! По состоянию на 3 декабря коронавирусом в Канаде заразились почти 390 тысяч человек. Из них 12 325 больных умерли, а более 309 тысяч – уже выздоровели. Сейчас продолжают болеть 67 тысяч канадцев.