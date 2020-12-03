Канада планирует начать вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021 года: кто в первую очередь получит
Канада ожидает получить партию эффективной вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года. Тогда же правительство государства планирует начать вакцинацию.
Канада надеется во время первой волны вакцинировать 3 миллиона человек. Об этом заявил заместитель главного врача Канады Говардж Нджо, сообщает Укринформ.
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Мы ожидаем, что определенные вакцины станут доступными в начале 2021 года. Впрочем, важно отметить, что первые поставки этих вакцин будут очень ограниченными,
– подчеркнул Нджо.
По словам заместителя главного врача, если вакцины от компаний Pfizer и Moderna будут утверждены и готовы к поставке в Канаду, то к концу марта государство ожидает получить 6 миллионов доз.
Однако вакцинацию планируют проводить в 2 этапа. Сначала лекарства получат 3 миллиона канадцев.
Кого вакцинируют в первую очередь
Сейчас правительство Канады и местные власти работают над определением приоритетных групп для вакцинации.
Кто, вероятно, войдет в приоритетные группы:
- правоохранители;
- пожарные;
- медики;
- люди с тяжелыми болезнями,
- некоторые другие категории населения.
В такой большой стране можно ожидать определенные логистические сложности. Для помощи в решении осложнений мы сотрудничаем с вооруженным силами. Они были неотъемлемой составляющей нашей реакции на COVID-19 с начала пандемии,
– подчеркнул Нджо.
Он добавил, что правительство Канады уже закупило миллионы игл, шприцев и холодильников для хранения вакцин.
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