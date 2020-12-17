Метаанализ нескольких десятков исследований показал, что жилье становится настоящей "красной зоной", если один из членов семьи болен COVID-19. И самый большой риск заражения от тех, с кем вы спите в одной постели.

Группа американских ученых решила выяснить, от кого из членов семьи исходит наибольшая опасность. В обзоре, который опубликовал JAMA Open, проанализированы 54 исследования из 20 стран, в которых включены данные в общей сложности 77,7 тысячи пациентов с COVID-19.

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От кого из семьи самый высокий риск заражения

Результаты показали, что примерно 37,8% пациентов с COVID-19, состоявших в браке, передали инфекцию своим партнерам. Вероятность заражения других членов семьи, проживающих в одном доме – бабушек, дедушек, сестер, братьев, – была значительно ниже.

Есть и хорошие новости: если COVID-19 болен взрослый член семьи, вероятность передачи вируса детям достаточно невелика. Лишь 16,8% пациентов, попавших в исследование, заразили детей, с которыми проживают вместе. Возможно, это связано с тем, что дети значительно меньше подвержены инфицированию по сравнению со взрослыми.

Почему так происходит

Скорее всего, это связано с тем, что мужчина и женщина больше контактируют друг с другом: живут в одной комнате, спят в одной постели, и даже в случае заражения у них не всегда есть возможности для полноценной изоляции. Кроме того, уход за больным чаще всего ложится на плечи партнера, что также повышает риск заражения.

При этом авторам исследования не удалось определить риск заражения во время сексуального контакта между супругами. Ученые отметили, что для оценки этого пути передачи необходимы дополнительные исследования.