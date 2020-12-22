Ученые провели новое исследование и заново проанализировали, с какими сопутствующими заболеваниями чаще всего умирают больные коронавирусом.

Ученые из Университета Мэриленда проанализировали анамнезы 66 646 госпитализированных пациентов с COVID-19 в США. Ученые изучали характеристики пациентов и их риски смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases.

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Кто чаще всего умирает от коронавируса

Первое место по смертности от коронавируса по-прежнему имеют мужчины. Их риск смертности на 30% выше, чем у женщин с таким же возрастом и состоянием здоровья.

Вероятность летального исхода значительно повышают гипертония, ожирение и плохо управляемый сахарный диабет. У пациентов в возрасте 20 – 39 лет с этими заболеваниями наибольшая разница смертности по сравнению с их сверстниками без этих заболеваний.

В целом показатели смертности росли с каждой возрастной категорией с отрезком в 10 лет. Самые высокие показатели смертности (34%) были среди пациентов старше 80 лет.

Пожилые люди по-прежнему имеют самый высокий риск смерти, однако молодые люди с ожирением или гипертонией имеют самые высокие риски в своей возрастной группе среди более здоровых людей,

– рассказала изданию EurekAlert соавтор исследования Кэтрин Гудман.

Число инфицированных COVID-19 и госпитализированных в результате болезни растет по всему миру, поэтому прогнозирование рисков смерти среди таких пациентов стоит особенно остро.