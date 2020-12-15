Появляется все больше оснований полагать, что коронавирус имеет серьезные неврологические осложнения. Так, каждый седьмой больной COVID-19 имел нарушения работы мозга, когнитивных способностей или психологические проблемы.

The Huffpost собрали все известные сейчас данные о поражении коронавирусом мозга. Исследования, опубликованные в октябре группой из Нью-Йоркского университета, показывают, что вирус SARS-CoV-2 вызывает неврологические травмы примерно у 1 из каждых 7 инфицированных.

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Неврологические травмы отличаются по степени тяжести – от частичного помутнения до судорог и инсульта. Ученые считают, что подобные осложнения могут возникать без прямого попадания вируса в мозг или нервную систему.

То есть многие неврологические травмы, связанные с COVID-19, являются вторичным эффектом инфицирования, который может возникнуть из-за недостатка кислорода или образования тромбов.

Специалисты уже установили, что пациенты с тяжелым течением COVID-19, должны быть обеспечены стабильным уровнем кислорода. В худшем случае, из-за нехватки кислорода пациент может получить осложнение работы мозга.

Нарушения мозга при COVID-19

Воспаление мозга

Это могут быть энцефалит или воспаление головного мозга. Это очень предсказуемый риск, так как энцефалит часто вызывают вирусные инфекции.

Энцефалит – что это Энцефалит – поражает нервную ткань головного мозга и часто мозговые оболочки и субарахноидальное пространство. Причина его прогрессирования обусловлена наличием микроорганизмов в мозговых тканях.

Когнитивные проблемы

Когнитивные нарушения могут длиться месяцами, особенно если человек имел тяжелое течение коронавируса, был госпитализирован.

Исследователи обнаружили, что COVID-19 вызвал старение мозга некоторых пациентов примерно на 10 лет.

Это не единственная работа ученых, описывающая снижение когнитивных функций в случае болезни COVID-19. Вероятно, осложнения могут возникнуть даже позже, уже после выздоровления от коронавируса.

Неврологические осложнения COVID-19

Безусловно коронавирус вызывает головную боль и головокружение, но есть немало данных, что COVID-19 может вызвать психическое расстройство.

Так, в исследовании, опубликованном в авторитетном журнале The Lancet, говорится что психическое заболевание может возникнуть у каждого 5 пациента в течение 3 месяцев после заражения вирусом. Самыми распространенными расстройствами были: тревога, депрессия, бессонница.



Коронавирус оказывает негативное влияние на мозг/ Фото Pixabay

Эксперты Школы медицины Джонса Гопкинса отмечают, что есть четыре основных пути поражения мозга коронавирусом:

непосредственное попадание вируса в мозг, как следствие, развитие тяжелой инфекции;

иммунная система выходит из строя;

общее поражение организма (в частности, из-за низкого уровня кислорода);

результат свертывания крови.

Немецкие ученые обнаружили, что более чем у половины исследуемых пациентов были признаки SARS-CoV-2 в носу и мозгу. Вероятно, попадание произошло через обонятельный тракт.