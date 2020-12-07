Правительство рассматривает сразу несколько вариантов локдауна. Есть большая вероятность, что ограничения введут в январе 2021 года.

Ограничения в работе транспорта не планируют вводить, рассказал в интервью LIGA.Life исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

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Какие ограничения введут на новогодние праздники

По его словам, произойдет остановка развлекательных заведений, дискотек, аренды залов под корпоративы, праздники и тому подобное. Остановка учебных заведений – школы, садики, университеты. Также спортзалы, за исключением занятий, которые можно проводить на улице. Запрет всех массовых скоплений, выставок, концертов и тому подобное.

Скорее всего, окончательное решение будет таким, что общественный транспорт продолжает работу, но со строгим соблюдением карантинных правил: маски, ограничение количества людей в салоне,

– заявил Кузин.

Такое же ограничение будет касаться кинотеатров, магазинов непродовольственной торговли, заведений общественного питания, которые будут работать на вынос или с доставкой. Салоны красоты или парикмахерские – только по предварительной записи.

Также точечные рекомендации планируется разработать для зимних курортов и рождественских ярмарок.

В частности, первые могут работать только как гостиницы, без дискотек и тому подобного, а вторые как магазины – без питания или с предварительно упакованной едой и расстоянием между точками продаж, чтобы не было скопления людей,

– рассказал глава ЦОС.

При этом Кузин отметил, что окончательные рекомендации будут обнародованы, когда Кабмин определится с локдауном, поэтому точно сказать, будут ли новогодние концерты на улице, он пока не может.

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