Каким будет локдаун в Украине: в Минздраве озвучили варианты
Правительство рассматривает сразу несколько вариантов локдауна. Есть большая вероятность, что ограничения введут в январе 2021 года.
Ограничения в работе транспорта не планируют вводить, рассказал в интервью LIGA.Life исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.
Также по теме: Локдаун в январе: какие будут ограничения – детали от Шмыгаля
Какие ограничения введут на новогодние праздники
По его словам, произойдет остановка развлекательных заведений, дискотек, аренды залов под корпоративы, праздники и тому подобное. Остановка учебных заведений – школы, садики, университеты. Также спортзалы, за исключением занятий, которые можно проводить на улице. Запрет всех массовых скоплений, выставок, концертов и тому подобное.
Скорее всего, окончательное решение будет таким, что общественный транспорт продолжает работу, но со строгим соблюдением карантинных правил: маски, ограничение количества людей в салоне,
– заявил Кузин.
Такое же ограничение будет касаться кинотеатров, магазинов непродовольственной торговли, заведений общественного питания, которые будут работать на вынос или с доставкой. Салоны красоты или парикмахерские – только по предварительной записи.
Также точечные рекомендации планируется разработать для зимних курортов и рождественских ярмарок.
В частности, первые могут работать только как гостиницы, без дискотек и тому подобного, а вторые как магазины – без питания или с предварительно упакованной едой и расстоянием между точками продаж, чтобы не было скопления людей,
– рассказал глава ЦОС.
При этом Кузин отметил, что окончательные рекомендации будут обнародованы, когда Кабмин определится с локдауном, поэтому точно сказать, будут ли новогодние концерты на улице, он пока не может.
Что известно о локдауне на новогодние праздники в Украине
- В Украине отменили карантин выходного дня, поэтому теперь вся страна находится в оранжевой карантинной зоне.
- И президент Зеленский и руководство Минздрава неоднократно поднимали этот вопрос. Но они называют разные условия, при которых жесткий карантин может вернуться в Украину.
- Известно, что локдаун вряд ли введут до конца года. Однако есть большая вероятность того, что Украина вернется к жестким ограничениям в январе.
- Какими именно будут новые ограничения и запреты – окончательно неизвестно. По словам властей, они продолжают переговоры. Однако власти утверждают, что точно не будут останавливать транспорт и закрывать аэропорты.
Поделиться новостью