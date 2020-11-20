В Великобритании провели исследование, чтобы установить, где чаще всего люди могут подхватить коронавирус. По результатам исследования медики пришли к выводу, что чуть ли не каждый пятый больной мог подхватить COVID-19 в супермармаркете, а еще столько же – на работе.

Исследования по заражению коронавирусом проводила Правительственная медицинская служба Великобритании Public Health England (PHE), сообщает издание DW.

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Для проведения этого исследования эксперты изучили цепочки заражений около 130 тысяч человек в период с 9 по 15 ноября.

Как удалось установить, 26,7% инфицированных или каждый четвертый перед заражением находился в одном и том же месте, и как минимум еще один человек из цепочки.

Самые распространенные места для заражения коронавирусом:

супермаркет или продуктовый магазин – 18,3%,

рабочее место – 18,3%,

старшие классы школ – 12,7%,

младшие классы школ – 10,1%,

больницы – 3,6%.

Следует отметить, что этот показатель сезонный. Например, летом доля заражений в школе была бы близка к нулю из-за каникул. Зато более распространенными были бы заражения в различных развлекательных заведениях или на курортах.