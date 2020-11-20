Британские медики назвали 5 самых распространенных мест заражения коронавирусом
В Великобритании провели исследование, чтобы установить, где чаще всего люди могут подхватить коронавирус. По результатам исследования медики пришли к выводу, что чуть ли не каждый пятый больной мог подхватить COVID-19 в супермармаркете, а еще столько же – на работе.
Исследования по заражению коронавирусом проводила Правительственная медицинская служба Великобритании Public Health England (PHE), сообщает издание DW.
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Для проведения этого исследования эксперты изучили цепочки заражений около 130 тысяч человек в период с 9 по 15 ноября.
Как удалось установить, 26,7% инфицированных или каждый четвертый перед заражением находился в одном и том же месте, и как минимум еще один человек из цепочки.
Самые распространенные места для заражения коронавирусом:
- супермаркет или продуктовый магазин – 18,3%,
- рабочее место – 18,3%,
- старшие классы школ – 12,7%,
- младшие классы школ – 10,1%,
- больницы – 3,6%.
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