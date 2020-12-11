Группа исследователей из Испании проанализировала восприимчивость различных домашних животных и птиц к коронавирусу. Полученные данные помогут избежать возникновения новых природных резервуаров SARS-CoV-2.

Вскоре после того, как коронавирус начал распространяться по миру, из разных стран стали поступать сообщения о случаях заболевания животных, пишет plos.

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Были зафиксированы случаи инфицирования кошек, собак, тигров и львов в зоопарках, а вскоре вспышка SARS-Cov-2 началась на норковых фермах, что привело к уничтожению миллионов зверьков. Как выяснилось, норки могут заразиться коронавирусом и передать его не только своим родственникам, но и людям.

Коронавирус у животных

Поэтому необходимо собрать как можно больше данных о чувствительности различных видов животных к коронавирусу, особенно тех, которые живут рядом с человеком.

С помощью компьютерного моделирования ученые проверили, как соединяется шипообразный S-белок коронавируса с рецептором ACE2 на поверхности клеток у людей и девяти различных видов животных и птиц.

Какие животные наиболее чувствительны к SARS-CoV-2

Результаты показали, что крепче всего шипообразный белок связывается с ACE2 людей, хорьков, кошек, собак и циветтов. В то же время у мышей, кур и уток связь с рецептором намного слабее.

Авторы также обнаружили, что человеческие варианты ACE2 демонстрируют различную стабильность связывания с коронавирусом. Это может быть ответом на вопрос, почему у некоторых людей появляются серьезные симптомы COVID-19, а у других – легкое течение заболевания или бессимптомное.