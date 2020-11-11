В Украине не госпитализируют людей с легким течением COVID-19. Впрочем, даже при лечении в домашних условиях за состоянием таких больных должны пристально следить медицинские работники.

Во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что считается легким течением коронавируса. Преимущественно эти симптомы напоминают признаки легкой простуды, сообщает 24 канал.

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Степанов сообщил, что легкому течению коронавируса присуща незначительная лихорадка до 38 градусов, которая легко контролируется жаропонижающими препаратами.

Какие симптомы считаются признаками легкого течения COVID-19

Легкий насморк,

Легкий кашель,

Отсутствие признаков дыхательной недостаточности (затрудненного дыхания, увеличениея частости дыхательных движений),

Отсутствие желудочно-кишечных проявлений,

Отсутствие изменений психического состояния.

В настоящее время Степанов сообщил, что по состоянию на 11 ноября в больницах находятся 28 564 больных коронавирусом или с подозрением на наличие заболевания.

Ранее он рассказывал, что лишь 20-25% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации. У остальных болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

Обычно осложненные симптомы коронавируса появляются на вторую неделю течения болезни.

Пациенты из группы риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19

С тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

С онкологическими заболеваниями;

С цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсанции;

С тяжелым течением артериальной гипертензии;

С декомпенсированным сахарным диабетом;

С тяжелыми аллергическими болезнями;

С иммуносупрессивными состояниями;

С аутоиммунными заболеваниями;

С почечной недостаточностью.



Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала