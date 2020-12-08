Специалисты решили проследить, какие симптомы сохраняются не менее 30-45 дней у людей, перенесших COVID-19 дома.

В новом исследовании ученые собрали данные о людях, которые проходили тестирование на коронавирус по поводу простудных симптомов в Университетском госпитале Женевы в период с марта по май 2020 года.

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Какие симптомы дольше продолжаются

Положительным тест на коронавирус был у 18% из более чем 30 тысяч обследованных. В исследование были включены 669 человек в среднем в возрасте 42 лет с положительными результатами теста.

В промежутке между 30 и 45 днями болезни не менее чем у 32% сохранялся хотя бы один постковидний симптом. Наиболее характерными продолжительными симптомами были усталость, одышка, потеря обоняния и вкуса от каждого из них страдали около 10% людей.

На кашель, который в начале болезни был у 40% пациентов, к концу периода наблюдения жаловались менее 5% участников. Подобную динамику продемонстрировали расстройства пищеварения (с 10% до 1%) и головная боль (с 30% до 3%). Повышение температуры после месяца наблюдения не было ни у кого из участников.

Почему возникают долговременные симптомы после коронавируса

Сейчас нет точной информации, почему появляется "длительное ковид", методы его лечения практически не разработаны. Возможные причины: