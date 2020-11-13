Ученые достаточно подробно описали лечение COVID-19 у госпитализированных больных. Однако какой отдаленный прогноз для пациентов, которые были выписаны из больницы, до сих пор мало известно.

Авторы нового исследования рассказали о физическом и психическом здоровье людей через два месяца после выписки, пишет Annals of Internal Medicine.

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Ученые проследили за здоровьем 1648 пациентов, которые были госпитализированы в 38 больниц американского штата Мичиган с середины марта по 1 июня 2020 года. Через 60 дней после выписки пациентов они собрали информацию, которая была доступна в историях болезни, а также расспросили участников исследования по телефону об их состоянии.

Летальные исходы

В больнице умерло 24% участников исследования. Здесь нужно сделать уточнение, что по сравнению с периодом, который охватывает исследование, к настоящему времени смертность от COVID-19 в больницах существенно снизилась. Так, на примере трех нью-йоркских больниц было показано, что если в марте она составляла в среднем 25%, то в августе – уже 7,6%.

До 60 дня после выписки умерли 84 пациента: 6,7% из тех, кто лечился в обычном отделении, и 10,4% выживших после реанимации. За этот период повторно госпитализированы были 15% участников исследования.

Состояние больных

Телефонный опрос прошли 488 (41,8%) участников исследования. Оно позволило выявить следующие проблемы:

Симптомы со стороны сердца и легких – у 159 человек. В 92 из них это были новые симптомы или ухудшение имеющихся.

Стойкая потеря обоняния и чувство вкуса – у 65 бывших пациентов.

Ухудшение способности самостоятельно справляться с рутинными задачами в обычной жизни (например, с уходом за собой) – у 58 человек.

Психическое состояние

Примерно половина опрошенных сообщила о том, что ухудшение здоровья сказалось на их эмоциональном состоянии. 28 человек обратились за помощью к специалистам.

Работоспособность​

До госпитализации работали 195 участников исследования. В течение 60 дней на работу смогли вернуться 117 из них. 78 человек не работали после выписки по разным причинам: из-за ухудшения здоровья или вследствие увольнения. 30 человек, вернувшихся на работу, сообщили, что им пришлось изменить ее содержание или сократить количество рабочих часов.

В выводах исследования ученые пишут, что после выписки с проблемами, связанными со здоровьем, работой или финансами, сталкивается большая часть пациентов, которые проходили лечение COVID-19 в больнице.