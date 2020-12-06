COVID-19 особенно опасен для людей с сопутствующими заболеваниями. В частности, у кого сахарный диабет – за такими пациентами врачи следят гораздо внимательнее, ведь есть риски получить серьезные последствия. О больных COVID-19 диабетиках и вероятности инфаркта из-за смертоносного заболевания – читайте дальше.

Михаил Нестерук, сахарный диабет

У Михаила Нестерука из Луцка кроме COVID-19 еще и сахарный диабет. Болезнь требует постоянного контроля сахара в крови. И COVID-19 только усилил хроническую болезнь. В госпитале Михаилу включали максимальные потоки кислорода, ведь он почти не мог дышать, сообщает 24 канал.

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"Ты дышишь, а оно не дышится. Кислород дают, то мне уже открывали чуть не струйно, и я 5 дней заставлял себя дышать. Дочь телефону кричала: "Папа, дыши, папа, дыши!", – сказал Нестерук.

► Последствия болезни для диабетиков

Врачи объяснили, что сахарный диабет – одно из опасных хронических заболеваний, которые обостряются во время коронавирусной болезни и даже могут привести к летальному исходу.

Ендокринолог Волынской областной клинической больницы Виктория Отченашенко отметила, что вирусная инфекция приводит к усилению воспаления.

Это воспаление у наших пациентов приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови, к декомпенсации и, соответственно, это еще больше повышает риск осложнений сахарного диабета,

– отметила врач.

► Возможна потеря зрения

Более того, во время коронавируса сахарный диабет агрессивно воздействует на глаза. Михаил рассказал, что у него никогда не было проблем со зрением, но врачи обнаружили поражения сосудов.

"Надо после выписки прийти в офтальмологическое отделение, потому что сейчас отек уже есть", – сказала пациенту руководитель офтальмологического центра Надежда Ульянова.

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Антонина Шмигельская, инфаркт

Антонину Шмигельскую уже выписали из больницы. Она находилась в медучреждении, ведь 10 дней назад у нее случился инфаркт. После того, как она пережила в реанимации сутки, у женщины обнаружили еще и коронавирус.

Привезли меня из Владимира-Волынского сюда, в областную. Дома было все хорошо, только у меня были резкие боли в сердце и все, меня забрали с инфарктом,

– рассказала пациентка.

Врач эхокардиографии Игорь Гельо отметил, что сейчас состояние Антонины удовлетворительное, критической ситуации нет, учитывая ее предварительный диагноз.

► Коронавирус мог спровоцировать инфаркт

После выписки из больницы Антонина должна оставаться под наблюдением врачей. Специалисты не исключают, что именно COVID-19 и вызвал инфаркт у женщины.



Виктория Мартынюк, врач-кардиолог

Коронавирус дает аутоиммунный влияние на сосудистую стенку, из-за чего в сосудистых стенках появляются язвы, обычно мелкие сосудики поражаются и усиленное тромбообразование приводит к такому сложному осложнению, как острый инфаркт.

Еще бывают осложнения от COVID-19

Наблюдают медики и другие осложнения от коронавируса. В основном, это проблемы с дыханием.

"Основными из осложнений, которые мы наблюдаем, это, конечно, остается дыхательная недостаточность, поскольку пациенты получают огромные площади поражения легких. Те, которые уже имеют отрицательный результат ПЦР-теста, могут быть спокойно госпитализированы в общее терапевтическое соматическое отделение", – отметил исполняющий обязанности директора Волынской областной клинической больницы Александр Дударь.

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Также многое зависит от того, насколько сильный иммунитет пациента. Если же защитные функции организма слабые, коронавирус может спровоцировать новые болезни. Поэтому контроль врача после выздоровления – обязателен.

Семейный врач может сориентировать, что делать и как вести себя дальше. После тяжелого течения заболевания мы рекомендуем введение препаратов для разжижения крови, чтобы избежать рисков развития такого осложнения,

– сказала заведующая отделением Львовской инфекционной больницы Лилия Горбунова.

Хронические болезни остаются после болезни, отметили медики, но человек возвращается к привычной жизни. Поэтому коронавирус – не фатум, его могут побороть, если не пренебрегать здоровьем и вовремя обращаться за помощью.

Вікторія Мартинюк, лікар-кардіолог