Наука накопила много данных о вреде алкоголя для здоровья головного мозга. В новом обзоре ученые делают акцент на том, что мозг особенно чувствителен к его токсическому действию в определенные периоды.

По мнению ученых, алкоголь особенно вреден для здоровья головного мозга в период внутриутробного развития, в позднем подростковом (15-19 лет) и пожилом (старше 65 лет) возрасте. Эта опасность связана с тем, что в эти периоды в органе происходят важные физиологические изменения, пишет The BMJ.

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Потребление алкоголя во время беременности

Во время беременности алкоголь принимают около 10% женщин. В больших количествах он может приводить к серьезным отклонениям у плода, включая снижение объема головного мозга и ухудшению когнитивных способностей в будущем. Недавнее исследование показало, что употребление даже небольших доз алкоголя во время беременности связано с психологическими и поведенческими проблемами у детей.

Употребление алкоголя подростками

Хроническое употребление алкоголя в подростковом возрасте связано с уменьшением объема коры головного мозга и ухудшением связей между ее частями, замедлением развития белого вещества. Ученые опасаются, что это может приводить к ухудшению когнитивных способностей, тревожности, импульсивности и рискованного поведения.

У людей старше 20 лет алкоголизм считается одним из наиболее важных факторов риска развития деменции, на которые можно повлиять. Он оказался опаснее курения и гипертонии.

Употребление алкоголя пожилыми

Пожилые люди редко пьют алкоголь в больших количествах, отмечают ученые. Но среди них распространено его умеренное употребление. В таких дозах он тоже способен вызвать повреждение мозга. Правда, сейчас неизвестно, к каким именно последствиям такие структурные нарушения могут приводить.

Рост проблемы алкоголизма

Ученые высказывают опасения, что демографические факторы могут ухудшить влияние алкоголя на головной мозг людей. Сейчас женщины пьют, как мужчины, а в странах со средним уровнем дохода растет потребление алкоголя во всех группах населения. Ожидается, что в ближайшее десятилетие глобальное потребление алкоголя вырастет.

Еще один тревожный фактор – пандемия COVID-19. Сейчас недостаточно изучено, как она влияет на потребление алкоголя. Однако известно, что в периоды предыдущих крупных медицинских потрясений люди начинали пить больше.