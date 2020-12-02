Инфекционисты из Турции провели собственное исследование и назвали категорию пациентов с COVID-19 с самой высокой вирусной нагрузкой. Результаты работы оказались непредсказуемыми.

Результаты исследования демонстрируют, что у бессимптомных пациентов выше вирусная нагрузка. Работа инфекционистов из городской больницы Анкары (Турция) при Университете имени Йылдырыма опубликована в журнале Infection.

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Вирусная нагрузка – что это? Это общее количество вируса в организме пациента. Обычно более высокие показатели предусматривают прогрессирование заболевания и риск передачи.

Ранее ученые из США сообщали, что у госпитализированных и бессимптомных пациентов с коронавирусом похожее распределение вирусной нагрузки. Впрочем, новая работа турецких ученых ставит эти результаты под сомнение.

Как проводилось исследование

У 60 пациентов с коронавирусом исследователи собрали образцы слюны, мочи и крови, а также взяли мазки из носоглотки и ротовой полости. 48% инфицированных были мужчинами, а 52% – женщинами. Полученные биоматериалы ученые отправили на исследование в лабораторию Института общественного здравоохранения Турции.

У 25% инфицированных не было никаких симптомов коронавируса. Но несмотря на это, вирусная нагрузка в их носоглотке оказалось значительно выше, чем у больных с симптомами. Зато после сравнения других образцов больных из обеих групп разницы замечено не было.

Хотя бессимптомные пациенты интуитивно считаются менее заразными, потому что они выделяют меньшее количество аэрозолей, поскольку не кашляют так сильно, как больные с симптомами, их высокий уровень вирусной нагрузки может указывать на большую, чем ожидалось, заразность. Также необходимо иметь в виду, что бессимптомных реже выявляют и изолируют. Следовательно, их роль в пандемии может быть важнее, чем предполагалось,

– заявили исследователи.

Кроме этого, концентрация вирусной нагрузки снижалась в зависимости от возраста и времени, которое прошло с момента появления коронавируса в организме. Поэтому ученые считают, что падение вирусной нагрузки у пожилых людей можно объяснить более тяжелым течением COVID-19.

Результаты исследования:

Вирусная нагрузка у пациентов хотя бы с одной сопутствующей патологией (гипертонией, диабетом, злокачественными новообразованиями, хроническим заболеванием легких и др) было значительно ниже, чем у больных без патологий. Такие пациенты были более подверженными риску тяжелого течения болезни.

С увеличением тяжести течения заболевания вирусная нагрузка снижалась. В частности, у пациентов с двусторонним "матовым стеклом" этот показатель был значительно ниже по сравнению с теми, у кого было одностороннее "матовое стекло" или же нормальные результаты КТ грудной клетки.

Средний возраст бессимптомных носителей составлял 26,4 лет, а пациентов с явными признаками заболевания – 36,4.

Самые высокие концентрации SARS-CoV-2, целых 80%, обнаружили в носоглотке. Зато 50% – в слюне, 13,3% – во рту, 8,3% – в прямой кишке, 1,7% – в образцах мочи.

Ученые считают, что полученные данные нужно подтвердить. Ведь для того, чтобы увидеть целостную картину, необходимо провести больше вирусологических и иммунологических исследований.