Иногда женщины могут испытывать пониженное сексуальное влечение, особенно во второй фазе менструального цикла. Если же говорить о пониженном либидо в целом, то влиять на него могут множество факторов.

Об особенностях женского либидо и гормонах рассказала врач-гинеколог Юлия Оленская. Так, по ее словам, чаще всего сниженное сексуальное желание — это о психологических аспектах.

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Какие факторы влияют на женское либидо:

хроническая усталость;

неудовлетворение собственным телом;

боязнь незапланированной беременности или инфекции, передающейся половым путем;

дисгармония с половым партнером.

Между тем, врач отметила, что иногда у женщин случаются гормональные нарушения, из-за которых у женщин может исчезать сексуальное влечение.

Какие гормоны влияют на либидо

Эстрадиол – отвечает за:

женственность

нежность

желание утешения

Тестостерон – отвечает за:

сексуальные сновидения;

эротические фантазии;

склонность к доминированию, инициативности;

половой интерес;

активность, выносливость;

большая вероятность достижения оргазма.

Лютеинизирующий гормон (ЛГ)– отвечает за:

стимулирует овуляцию, а значит и тягу к сексу с целью оплодотворения

усиливает желание

Прогестрон – отвечает за:

пик сексуальной активности, фантазирования (поэтому многие беременные испытывают сильное желание и оргазмы во время сна)

В случае, если пролактин повышен, это снижает выработку половых гормонов, подавляет овуляцию, как следствие негативно влияет на либидо.

Поэтому во время грудного вскармливания сексуальное желание часто угасает.

Повышенный тиреотропный гормон (ТТГ):

подавляет овуляцию

приводит к упадку сил

Обратите внимание: оральные контрацептивы, в частности с антиандрогенным эффектом снижают либидо вследствие угнетение тестостерона, а также способствуют выработке ГЗСГ и приводит к дефициту необходимых витаминов для либидо.

Витамины, которые влияют на сексуальное влечение у женщин: Д, В1, В2, В6, В9, В12, Е, А.