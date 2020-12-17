Какие гормоны и витамины влияют на сексуальное влечение у женщин
Иногда женщины могут испытывать пониженное сексуальное влечение, особенно во второй фазе менструального цикла. Если же говорить о пониженном либидо в целом, то влиять на него могут множество факторов.
Об особенностях женского либидо и гормонах рассказала врач-гинеколог Юлия Оленская. Так, по ее словам, чаще всего сниженное сексуальное желание — это о психологических аспектах.
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Какие факторы влияют на женское либидо:
- хроническая усталость;
- неудовлетворение собственным телом;
- боязнь незапланированной беременности или инфекции, передающейся половым путем;
- дисгармония с половым партнером.
Между тем, врач отметила, что иногда у женщин случаются гормональные нарушения, из-за которых у женщин может исчезать сексуальное влечение.
Какие гормоны влияют на либидо
Эстрадиол – отвечает за:
- женственность
- нежность
- желание утешения
Тестостерон – отвечает за:
- сексуальные сновидения;
- эротические фантазии;
- склонность к доминированию, инициативности;
- половой интерес;
- активность, выносливость;
- большая вероятность достижения оргазма.
Лютеинизирующий гормон (ЛГ)– отвечает за:
- стимулирует овуляцию, а значит и тягу к сексу с целью оплодотворения
- усиливает желание
Прогестрон – отвечает за:
- пик сексуальной активности, фантазирования (поэтому многие беременные испытывают сильное желание и оргазмы во время сна)
В случае, если пролактин повышен, это снижает выработку половых гормонов, подавляет овуляцию, как следствие негативно влияет на либидо.
Поэтому во время грудного вскармливания сексуальное желание часто угасает.
Повышенный тиреотропный гормон (ТТГ):
- подавляет овуляцию
- приводит к упадку сил
Витамины, которые влияют на сексуальное влечение у женщин: Д, В1, В2, В6, В9, В12, Е, А.
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