Врач-педиатр из Харькова Андрей Пеньков рассказал, в какие дни коронавирус обычно имеет самое тяжелое течение. Он также уточнил, какие состояния бывают в этот период у тяжелых пациентов и чем их стоит лечить.

Андрей Пеньков подтвердил теорию о том, что обычно больных коронавирусом госпитализируют на 9 – 10 день болезни. Об этом он рассказал в интервью с журналистами LB.ua.

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Врач рассказал, что обычно именно в этот период заболевания у пациентов проявляется цитокиновый шторм, который представляет угрозу для жизни человека.

Цитокиновый шторм – что это? Так называют состояние организма, когда иммунная система слишком сильно и неразборчиво реагирует на инфекцию. Вследствие этого в организме происходит очень сильное воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей.

Пеньков добавил, что на второй неделе болезни нарастают иммунологические изменения в крови, а показатели всех реактивных маркеров воспаления растут.

В этом состоянии пациенту необходимо серьезное лечение, но не антибиотики.

Это тот момент, когда надо использовать серьезное лечение, но не антибиотиками. COVID-19 – это гормонозависимое заболевание, при котором может помочь своевременное лечение стероидами,

– рассказал Пеньков.

3 основные причины тяжелого течения коронавируса

Как отметил Пеньков, сейчас выделяют 3 три основные патогенетические линии течения коронавируса. Они являются причиной всех тяжелых проявлений болезни и, по сути, смерти.