Коронавирус может привести к дыхательной недостаточности – иммунному поражению легочной ткани. Тогда человек временно теряет возможность обеспечивать себя кислородом.

Человеку становится трудно дышать, когда в крови падает уровень кислорода. Об этом рассказывает врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук, сообщает "РБК-Украина".

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Пока другие участки легких справляются, человек не чувствует одышки. Но если количество пораженных участков превышает компенсаторные возможности непораженных участков, начинает падать сатурация – уровень кислорода в крови и человек чувствует одышку,

– отметила Гук.

В Минздраве заявили, что сегодня в Украине госпитализируют пациентов, у которых сатурация составляет менее 92%. Преимущественно 80% госпитализированных украинцев нуждаются в кислородной помощи.

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