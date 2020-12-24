Какие больные COVID-19 нуждаются в кислороде: объяснение врача
Коронавирус может привести к дыхательной недостаточности – иммунному поражению легочной ткани. Тогда человек временно теряет возможность обеспечивать себя кислородом.
Человеку становится трудно дышать, когда в крови падает уровень кислорода. Об этом рассказывает врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук, сообщает "РБК-Украина".
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Пока другие участки легких справляются, человек не чувствует одышки. Но если количество пораженных участков превышает компенсаторные возможности непораженных участков, начинает падать сатурация – уровень кислорода в крови и человек чувствует одышку,
– отметила Гук.
В Минздраве заявили, что сегодня в Украине госпитализируют пациентов, у которых сатурация составляет менее 92%. Преимущественно 80% госпитализированных украинцев нуждаются в кислородной помощи.
Что известно о коронавирусе в Украине
- По состоянию на 24 декабря количество зараженных коронавирусом в Украине превысило 1 миллион человек.
- За сутки 23 декабря в стране зафиксировали 11 490 новых зараженных.
- 22 декабря в Минздраве обнародовали план вакцинации украинцев против коронавируса.
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