Результаты исследования показали, что преимущества удаленной работы сильно преувеличены: вопреки ожиданиям, люди не получили больше времени на общение с семьей и просмотр сериалов, при этом столкнулись с новыми проблемами со здоровьем. Особенно тяжело дается работа из дома женщинам.

Ученые Университета Южной Калифорнии (University of Southern California) исследовали состояние физического и психического здоровья 1000 американцев, которые вынуждены работать из дома во время пандемии, пишет pubmed.

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Влияние на производительность удаленной работы

Респонденты жаловались на то, что чаще отвлекаются на бытовые дела, гораздо меньше коммуницируют с коллегами, из-за чего производительность и удовлетворение от проделанной работы в общем итоге падает. Это во многом связано с организацией рабочего пространства: лишь у половины участников была возможность уединиться, в то время как все остальные вынуждены были работать в одном помещении с членами своей семьи.

Несмотря на то, что работа дома позволяет не тратить время на дорогу в офис, продолжительность рабочего времени увеличилась в среднем на 1,5 часа, сообщили участники опроса.

Влияние на здоровье удаленной работы

Около 75% респондентов обнаружили у себя симптомы психических расстройств, причем женщины сообщали о депрессии чаще, чем мужчины. Более 64% людей заявили о новых проблемах со здоровьем. В частности, многие участники пожаловались на боли в шее. Авторы опроса отмечают, что женщины с низким уровнем дохода сообщали минимум о двух новых проблемах со здоровьем.

Родители детей грудного возраста заявили об удовлетворительном самочувствии, но, по мнению авторов исследования, они имеют повышенный риск ухудшения психического здоровья. Люди с детьми ясельного возраста также с большой вероятностью могут столкнуться с проблемами со здоровьем. При этом проживание хотя бы с одним подростком снижает этот риск, пишут исследователи. А вот домашние животные, на удивление, никак не влияли на самочувствие респондентов.

Почему так происходит

Отдаленная работа сказалась и на пищевых привычках людей: большинство респондентов сообщили о том, что стали больше есть и уделять меньше времени физическим упражнениям. По мнению авторов исследования, именно этот фактор во многом повлиял на ухудшение состояния здоровья участников опроса.