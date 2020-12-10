Безалкогольные антисептики оказались не менее эффективными, чем спиртовые. Это выяснилось в ходе нового исследования американских ученых. При этом безалкогольные антисептики не обжигают и не сушат кожу рук.

Спиртовые антисептики стали "золотым стандартом" профилактики коронавируса во всем мире, поскольку они надежно уничтожают патоген, пишет abc.

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Минусы спиртосодержащих антисептиков

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют выбирать средства с содержанием спирта не менее 60-70%. Люди, которые вынуждены обрабатывать руки несколько раз в день, столкнулись с неприятными побочными эффектами – спирт обжигает кожу, вызывает сухость и шелушение.

Безспиртовые антисептики более безопасные и не менее эффективные

Группа ученых из Университета Бригама Янга решила проверить, могут ли безалкогольные антисептики применяться как альтернатива. Для этого исследователи протестировали несколько соединений четвертичного аммония, которые часто встречаются в дезинфекционных средствах.

Ученые поместили образцы SARS-Cov-2 в пробирки, а затем провели несколько экспериментов, в ходе которых смешали вирус с несколькими соединениями. Результаты оказались весьма обнадеживающими: все эти средства уничтожили не менее 99,9% вируса в течение 15 секунд после контакта.

Чтобы подтвердить полученные данные, ученые нейтрализовали дезинфицирующее вещество, вытащили частицы вируса из пробирки и поместили их на живые клетки. Патоген не смог в них проникнуть, после чего исследователи сделали вывод, что эти средства надежно его деактивировали.

Авторы-исследователи отметили, что безалкогольные антисептики для рук обезвреживают вирусы гриппа, герпеса и обладают бактерицидными и противогрибковыми свойствами. Их широко применяли задолго до пандемии, но их эффективность в профилактике заражения коронавирусами не исследовалась.