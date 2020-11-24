Какао усиливает работу мозга у здоровых людей: исследование
Флафонолы, содержащиеся в какао, полезные для сосудов головного мозга. Кроме того, они улучшают когнитивные показатели у здоровых молодых людей.
Мозг быстрее восстанавливался после легкого поражения сосудов, когда участники исследования потребляли какао с флавонолами. Работа ученых опубликована в журнале Scientific Reports.
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В исследовании приняли участие 18 здоровых добровольцев. Ни один из них не курил и не имел выявленных заболеваний головного мозга, сердца, сосудов или дыхательных путей.
Участники исследования прошли два испытания. В одном из них они получали какао, богатое флавонолами, а во втором они потребляли обработанное какао с очень низким содержанием этого вещества.
Ни участники, ни исследователи до конца эксперимента не знали, какой тип какао использовался в каждом из испытаний.
Примерно через 2 часа после потребления добровольцы дышали воздухом, в котором было 5% углекислого газа, что превышает его нормальную концентрацию в воздухе примерно в 100 раз. Ученые объяснили, что это стандартный метод проверки работы сосудистой системы мозга.
Какао – это не только вкусно, но и полезно для мозга / Фото Unsplash
С помощью функциональной инфракрасной спектроскопии команда измеряла оксигенацию в лобной коре. Это область мозга, которая играет ключевую роль в планировании, регулировании поведения и принятии решений. Кроме того, исследователи давали участникам сложные задачи.
Результаты исследования
- Большинство участников (14 из 18) продемонстрировали сильную и быструю реакцию мозга на оксигенацию после употребления какао с флавонолами.
- Реакция на оксигенацию мозга после употребления какао с флавонолами была примерно на одну минуту быстрее.
- После приема какао с флавонолами участники успешно выполняли самые сложные когнитивные тесты, решая их на 11% быстрее.
- Но при выполнении простых задач разницы не было замечено. Это говорит о том, что флавонолы могут быть полезными только при сложных задачах.
- 4 из 18 добровольцев не продемонстрировали существенных различий в реакции на оксигенацию мозга после потребления флавонолов, а их эффективность при выполнении тестов не улучшилась. Исследователи объяснили это тем, что они имели высокие реакции на оксигенацию на начальном уровне.
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