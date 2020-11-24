Флафонолы, содержащиеся в какао, полезные для сосудов головного мозга. Кроме того, они улучшают когнитивные показатели у здоровых молодых людей.

Мозг быстрее восстанавливался после легкого поражения сосудов, когда участники исследования потребляли какао с флавонолами. Работа ученых опубликована в журнале Scientific Reports.

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В исследовании приняли участие 18 здоровых добровольцев. Ни один из них не курил и не имел выявленных заболеваний головного мозга, сердца, сосудов или дыхательных путей.

Участники исследования прошли два испытания. В одном из них они получали какао, богатое флавонолами, а во втором они потребляли обработанное какао с очень низким содержанием этого вещества.

Флавонолы – что это? Это небольшие молекулы, содержащиеся во многих фруктах и овощах, а также в какао. Флавонолы дают фруктам и овощам яркие цвета, и, как известно, они полезны для сосудистой функции.

Ни участники, ни исследователи до конца эксперимента не знали, какой тип какао использовался в каждом из испытаний.

Примерно через 2 часа после потребления добровольцы дышали воздухом, в котором было 5% углекислого газа, что превышает его нормальную концентрацию в воздухе примерно в 100 раз. Ученые объяснили, что это стандартный метод проверки работы сосудистой системы мозга.



Какао – это не только вкусно, но и полезно для мозга / Фото Unsplash

С помощью функциональной инфракрасной спектроскопии команда измеряла оксигенацию в лобной коре. Это область мозга, которая играет ключевую роль в планировании, регулировании поведения и принятии решений. Кроме того, исследователи давали участникам сложные задачи.

Результаты исследования