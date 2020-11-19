На сегодня заболеть коронавирусом в Украине становится жутко, ведь вместо получения описанного в МОЗ протокола лечения, можно услышать короткую фразу "Мест нет". Зато в официальных данных Минздрава по загруженности коек речь идет о сокращении этого количества: по состоянию на 18 ноября в стране заняты 52,8% мест, днем ранее этот процент составлял 53,7%.

Многие украинцы уже лично столкнулись с ситуацией, когда получили отказ в госпитализации, когда это было крайне необходимо. Медики это комментировали тем, что мест в регионе нет. Однако, как свидетельствуют обнародованные Министерством здравоохранения данные, в Украине заняты 52,8% коек для больных COVID-19.

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Заполненность коек для COVID-19 в Украине: официальные данные по состоянию на 18 ноября

Где наблюдается наилучшая ситуация с местами:

В Херсонской области (19%),

Тернопольской (40%),

Луганской (43,8%),

Кировоградской (44,4%),

Одесской (46,6%),

Волынской (48,5%),

Днепропетровской (48,8%).

Где наихудшая ситуация с местами:

Черкасская область (72,3%),

Полтавская (71,9%),

Запорожская (60,5%),

Закарпатская (60,2%).

В Киеве заняты 53,2% коек, на Львовщине – 55,2%. Всего по стране введено уже 52 311 больничных коек для пациентов с COVID-19.



Загруженность коек в Украине для больных коронавирусом / Данные: Минздрава

От редакции: Если при необходимости в госпитализации с коронавирусом вам отказывают, аргументируя это тем, что "Нет мест", или хуже – требуют деньги за это, помните – вы всегда можете обратиться за помощью на горячую линию Минздрава.

Горячая линия Минздрава: 0-800-60-20-19.

Официальные данные против реальных признаний

Рассмотрим ситуацию в Черновицкой области. По официальным данным, в регионе 59,9% коек для больных коронавирусом заняты. Но, как рассказал врач-анестезиолог Андрей Аносов, "свободные койки появляются тогда, когда кто-то умирает". Он добавил, что в реанимацию попадают только тяжелые больные, которые уже не могут самостоятельно дышать.

"Ночью со среды на четверг вообще была ситуация, когда место, на котором умер пациент, фактически оставалось свободным полчаса. Тело умершего еще находилось в отделении, а эту кровать перестелили, обработали и была госпитализирована следующая пациентка", – сказал врач.