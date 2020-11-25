Кабмин выделил 60 миллионов гривен для больниц Черниговщины
Кабинет министров Украины направил 60 миллионов гривен на обеспечение кислородом медицинских учреждений Черниговской области. Соответствующее решение приняли 25 ноября.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, таким образом продолжают укреплять медицинскую систему, пишет 24 канал.
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Он отметил, что в целом для всех регионов уже выделили 1,5 миллиарда гривен на обеспечение кислородом.
По данным Минздрава, сейчас в Украине выделено 53 445 коек для пациентов с коронавирусом. Из них заполнены 27 792 (около 52%). При этом доступ к кислороду и кислородному концентрату имеют 25 996 коек.
Ситуация с COVID-19 на Черниговщине
По сравнению с другими областями, на Черниговщине ситуация с коронавирусом не такая угрожающая. Всего за все время пандемии заболело 15 932 человека.
От COVID-19 умер 91 человек, уже выздоровели 5 408 человек.
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