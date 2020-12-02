В Украине уже полным ходом готовятся к закупке вакцины против коронавируса. Правительство добавило препарат в перечень лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19.

В перечне не указаны конкретные названия вакцин и их производители. Об этом в своем телеграм-канале рассказал народный депутат от партии "ЕС" Алексей Гончаренко.

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Товары, которые внесены в перечень необходимых лекарственных средств для противодействия распространению COVID-19, ввозятся в Украину без уплаты НДС.

К слову, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что каждый желающий украинец сможет вакцинироваться против коронавируса до конца 2021 года. Главное – проводить правильную агитацию пользы вакцинации.

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