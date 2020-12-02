Кабмин внес вакцину против COVID-19 в перечень необходимых лекарственных средств: что это значит
В Украине уже полным ходом готовятся к закупке вакцины против коронавируса. Правительство добавило препарат в перечень лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19.
В перечне не указаны конкретные названия вакцин и их производители. Об этом в своем телеграм-канале рассказал народный депутат от партии "ЕС" Алексей Гончаренко.
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Товары, которые внесены в перечень необходимых лекарственных средств для противодействия распространению COVID-19, ввозятся в Украину без уплаты НДС.
К слову, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что каждый желающий украинец сможет вакцинироваться против коронавируса до конца 2021 года. Главное – проводить правильную агитацию пользы вакцинации.
Сколько вакцин от COVID-19 уже готовы
- Сейчас в мире есть 3 вакцины, которые уже прошли последний этап испытаний.
- III фазу клинических исследований прошли препараты от компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, а также от ученых из Оксфордского университета.
- Эффективность вакцины от компании Moderna составляет 94,1%, а против тяжелой формы коронавируса – 100%. Единственный недостаток в том, что препарат очень капризный к хранению и ему нужна сверхнизкая температура.
- Зато эффективность менее капризной вакцины от Pfizer и BioNTech составляет до 95%, а для пожилых людей – 94%.
- Оксфордская вакцина продемонстрировала лишь 70% эффективности, но одновременно у нее легкие условия для хранения. Это означает, что она запросто сможет попасть в любую страну мира.
- 2 декабря Великобритания одобрила использование вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech, став первой страной, в которой начнется иммунизация против COVID-19 среди населения.
- Вскоре в США тоже рассмотрят использование вакцин от компаний Pfizer и BioNTech и Moderna.
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