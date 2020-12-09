Отныне социальное страхование действует и на студентов-медиков и интернов, которые допущены к борьбе с коронавирусом.

Кабинет Министров Украины распространил государственные гарантии социальной защиты на студентов-медиков 5 и 6 курса и интернов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат от партии "ЕС" Алексей Гончаренко.

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Соответствующее решение правительство приняло во время заседания в среду 9 декабря.

Отныне, если студент-медик 5 – 6 курса или интерн заболевает коронавирусом во время выполнения своих профессиональных обязанностей, государство предоставит ему страховые выплаты.

Размер выплат будет зависеть от степени потери профессиональной трудоспособности и от потребностей медицинской и социальной помощи.

Если такой инфицированный уйдет из жизни во время течения болезни, то страховые выплаты получит семья умершего.

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