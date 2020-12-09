Кабмин одобрил страховые выплаты студентам-медикам и интернам, вовлеченным в борьбу с COVID-19
Отныне социальное страхование действует и на студентов-медиков и интернов, которые допущены к борьбе с коронавирусом.
Кабинет Министров Украины распространил государственные гарантии социальной защиты на студентов-медиков 5 и 6 курса и интернов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат от партии "ЕС" Алексей Гончаренко.
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Соответствующее решение правительство приняло во время заседания в среду 9 декабря.
Отныне, если студент-медик 5 – 6 курса или интерн заболевает коронавирусом во время выполнения своих профессиональных обязанностей, государство предоставит ему страховые выплаты.
Размер выплат будет зависеть от степени потери профессиональной трудоспособности и от потребностей медицинской и социальной помощи.
Если такой инфицированный уйдет из жизни во время течения болезни, то страховые выплаты получит семья умершего.
Коронавирус среди медиков в Украине
- За прошедшие сутки, 7 декабря, болезнь обнаружили у 682 медработников.
- С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 43 563 медика.
- По меньшей мере 374 из них умерли во время течения заболевания, но более 27 тысяч – выздоровели.
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