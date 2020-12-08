В Великобритании 8 декабря стартовала массовая вакцинация от COVID-19. В первый день там делали прививки в 50 больницах страны. Правительство Великобритании заверило, что к весне 2021 года провакцинируют всех людей, которым более 80 лет.

Также представители власти предупредили граждан, что вакцинация может занять несколько месяцев. Корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин в эфире 24 каналу рассказал, что большинство британцев положительно относятся к массовой вакцинации, ведь "хотят как можно быстрее вернуться к нормальной жизни".

Интересно Первый человек получил вакцину от коронавируса: кто эта счастливица

"Власти предупредили, что вакцинация займет месяцы, возможно, даже дольше, но предполагают, что людей, которым более 80 лет, смогут вакцинировать уже к весне", – сказал Цюпин.

По его словам, до 13 декабря в Британии ожидают 800 тысяч доз вакцины. Она прибудет из соседней Бельгии.

Людей пытаются убедить в эффективности

Несмотря на то, что большинство британцев положительно реагируют на вакцинацию, есть и те люди, которые имеют определенные предостережения. "Надо убедить людей, что процесс открытый, у нас есть вся информация и мы можем быть спокойны о тот, что эта вакцина безопасна и нужная", – сказал Цюпин.

Он пояснил, что власти пытаются общаться с гражданами и убеждать их в том, что все происходит безопасно. Для этого в СМИ постоянно говорят об этом вопросе.

Политики пытаются убедить, что процесс одобрения лицензии на эту вакцину – прозрачный, все проверено. Если и могут быть побочные эффекты – они незначительны. Преимуществ гораздо больше, чем опасностей,

– отметил корреспондент.

К теме Украина может получить американскую вакцину от COVID-19 в кратчайшие сроки: детали

Медики хотят достичь "коллективного иммунитета"

Цюпин рассказал, что для того, чтобы количество прививок достигло уровня так называемого "коллективного иммунитета", необходимо, чтобы 70-80% населения были иммунизированы.

"Тогда будет щит, который будет защищать всех людей, даже тех, которые не могут вакцинироваться. Тогда болезнь может быть остановлена, как произошло с оспой или другими болезнями, которые убивали миллионы людей на протяжении тысяч лет", – подытожил Цюпин.

Кореспондет рассказал о первом дне массовой вакцинации от COVID-19 в Великобритании: смотрите видео