Основой для проведения вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине будут мобильные бригады. В стационарных пунктах также смогут проводить прививки.

В целом в Украины есть возможности осуществлять до 1,8 миллиона прививок от COVID-19 в месяц. Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин в эфире одного из украинских телеканалов.

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Игорь Кузин заявил, что холодильного оборудования в Украине хватает, потому что COVAX может предоставить сейчас до 8 миллионов доз.

Основные сценарии вакцинации будут привлекаться в результате мобильных бригад. В среднем мобильные бригады даже при максимальном привлечении смогут вакцинировать около 800 тысяч в месяц. Если мы будем привлекать стационарные пункты прививок или кабинеты прививок, то это еще плюс около миллиона прививок в течение месяца,

– подчеркнул и.о. директора ЦОС.

Кузин также добавил, что точных графиков поставки вакцины от COVID-19 еще нет, однако по предварительной информации от COVAX будет происходить частичная поставка вакцины и первая партия должна быть на уровне 3% от 8 миллионов доз.

"Если страна демонстрирует адекватность своих внутренних механизмов, срабатывание всех звеньев процесса по холодовой цепи, по логистике, по поставке, то, в таком случае, COVAX будет дополнительно добавлять отводное количество", – сказал Кузин.

Вакцинация против COVID-19 в Украине: что известно

Украина получит примерно 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX.

COVAX – это механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19. Инициатива предусматривает, что в первую очередь вакцинация проводится людям, которые находятся в группах риска. В рамках инициативы 92 странам вакцина будет предоставлена ​​бесплатно, или ниже рыночной цены. Украина также попала в этот список.

Государство договорилась об этом с компанией Pfizer. Поставку вакцины компании ожидают уже в начале второго квартала 2021 года.

В Украине в 2021 году намерены вакцинировать от коронавируса 50% населения. Однако в первую очередь прививки будут делать медикам, военнослужащим и социальным работникам.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала