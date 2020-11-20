В штате Южная Австралия решили ввести локдаун на 6 дней из-за лжи сотрудника пиццерии. Премьер штата Стивен Маршалл заявил, что если бы мужчина был честным, то карантина не было бы.

18 ноября в штате ввели строгий карантин после обнаружения 36 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание BBC.

Читайте также ВОЗ против лечения коронавируса Ремдесивиром, который есть в украинском протоколе

Местные власти заявляют, что этого можно было избежать, если бы один из заболевших мужчин сказал, что он работает в пиццерии. Однако он солгал, сказав, что пошел в заведение, чтобы купить пиццу.

В штате считают, что мужчина заразился во время короткого контакта с вирусом и что штамм очень заразен.

Теперь мы знаем, что он солгал. Сказать, что я злюсь – ничего не сказать, мы в абсолютной ярости по поводу действий этого человека. Я не позволю из-за недостойного поведения одного человека держать Южную Австралию в этих условиях карантина на один день дольше, чем необходимо,

– заявил премьер штата Стивен Маршалл.

Кроме того, австралийская полиция заявила, что мужчину за неправду не будут штрафовать.

В Австралии по состоянию на 20 ноября зафиксированы 27 790 случаев коронавируса. Умерли от осложнений 907 человек, выздоровели 25 509 пациентов.