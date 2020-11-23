ЮНИСЕФ доставит 2 миллиарда вакцин от COVID-19 в развивающиеся страны
В 2021 году ЮНИСЕФ планирует доставить в развивающиеся страны, 2 миллиарда вакцин от коронавируса. Помощь от фонда получат сразу 92 государства.
Кроме вакцин, ЮНИСЕФ также планирует доставить в эти страны 1 миллиард шприцев. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Заметим В США уже в декабре могут вакцинировать людей против COVID-19
Чтобы развивающиеся страны могли оперативно получить вакцину и шприцы, ЮНИСЕФ наладила сотрудничество с сотнями авиационных грузовых, судоходных и глобальных логистических партнеров. Будущая спасательная операция должна стать уникальной.
Нам нужны все руки на палубе, чтобы мы были готовы доставить дозы вакцин от COVID-19, шприцы и другие средства индивидуальной защиты для защиты работников фронтовой линии по всему миру. Защищая этих работников, мы защищаем миллионы детей,
– говорится в сообщении.
Что известно о COVID-19 в мире
- С начала пандемии коронавируса в мире заразились больше 58 миллионов человек.
- COVID-19 уже унес жизни более 1,3 миллиона зараженных.
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