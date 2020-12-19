В Южной Африке обнаружили новый вид коронавируса, который вызвал вторую волну заражений COVID-19 в стране.

Новый штамм коронавируса назвали "вариант 501. V2". Об этом сообщил министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе на своей странице в твиттере.

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Мы собрали пресс-конференции, чтобы объявить, что разновидность вируса SARS-COV-2, который пока получил название "вариант 501.V2", был выявлен в ЮАР нашими генными учеными... Собранные доказательства твердо свидетельствуют в пользу того, что действующая вторая волна вызвана этой новой разновидностью,

– заявил Мкхизе.

Также в ВОЗ заявили, что находятся в контакте с властями ЮАР в отношении нового штамма вируса, и добавили, что его поведение не отличается от уже известного коронавируса.

"Мы работаем с ними вместе с нашей рабочей группой, которая занимается эволюцией вируса SARS-COV-2. Они выращивают вирус у себя в стране и мы сотрудничаем с учеными в попытке выявить любые изменения в поведении вируса в аспекте распространения", – сказала эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керхове во время пресс-конференции в Женеве.

Министр подчеркнул, что несмотря на то, что мутация вызывает обеспокоенность, причины для паники нет.