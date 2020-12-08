Это день победы над COVID-19 – журналист о начале вакцинации в Великобритании
Великобритания стала первой страной, которая начала вакцинацию населения против COVID-19. Уже сегодня, 8 декабря, прививки начнут делать в Англии, Уэльсе и Шотландии.
Реакция британцев относительно вакцинации очень разная, но в основном, положительная. Об этом сообщил в эфире 24 канала журналист Андрей Остальский.
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День победы над COVID-19
По его словам, Великобритания в 2021 году получит 200 миллион доз вакцин.
Это Victory Day, день победы, от слова "вакцина". Все газеты пишут об этом,
– отметил Остальский.
Кто получит вакцину
Журналист отметил, что, прежде всего, вакцину получат:
- люди старшего возраста из домов престарелых;
- персонал, который за ними ухаживает;
- люди старше 80 лет.
Затем будут прививать лиц, согласно их возрасту: старше 75 лет, 70 лет, 65 лет и т.д. В конце концов, все британцы старше 50 лет, а также люди, имеющие хронические заболевания получат вакцину Pfizer.
Кто входит в другие группы для вакцинации
Всего есть 9 групп, которых будут вакцинировать. Например, ко второй группе относятся врачи, в частности те, которые работают в инфекционных отделениях.
Сколько сделают прививок
Эксперт отметил, что никого не будут заставлять вакцинироваться. Это будет добровольное решение.
Каждая больница будет получать в день 300 – 400 доз. В Великобританию пока доставили 800 тысяч. По мнению журналиста, есть риски, что 1 января, когда страна де-факто выйдет из Европейского Союза, состоится паралич транспортного сообщения. Но даже на этот случай у власти есть план.
В таком случае военные самолеты будут привозить вакцину из Бельгии, где ее и производят. Сейчас работает 50 больниц, где делают прививки. Уже в 2021 году их должно быть 70.
Могут ли продавать вакцину в аптеках
Пока нет вакцины физически, аптеки не могут ее продавать. Остальский добавил, что пока она будет находиться только в министерстве здравоохранения.
Источник: 24 канал
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