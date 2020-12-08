Великобритания стала первой страной, которая начала вакцинацию населения против COVID-19. Уже сегодня, 8 декабря, прививки начнут делать в Англии, Уэльсе и Шотландии.

Реакция британцев относительно вакцинации очень разная, но в основном, положительная. Об этом сообщил в эфире 24 канала журналист Андрей Остальский.

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День победы над COVID-19

По его словам, Великобритания в 2021 году получит 200 миллион доз вакцин.

Это Victory Day, день победы, от слова "вакцина". Все газеты пишут об этом,

– отметил Остальский.

Кто получит вакцину

Журналист отметил, что, прежде всего, вакцину получат:

люди старшего возраста из домов престарелых;

персонал, который за ними ухаживает;

люди старше 80 лет.

Затем будут прививать лиц, согласно их возрасту: старше 75 лет, 70 лет, 65 лет и т.д. В конце концов, все британцы старше 50 лет, а также люди, имеющие хронические заболевания получат вакцину Pfizer.

Кто входит в другие группы для вакцинации

Всего есть 9 групп, которых будут вакцинировать. Например, ко второй группе относятся врачи, в частности те, которые работают в инфекционных отделениях.

Сколько сделают прививок

Эксперт отметил, что никого не будут заставлять вакцинироваться. Это будет добровольное решение.

Каждая больница будет получать в день 300 – 400 доз. В Великобританию пока доставили 800 тысяч. По мнению журналиста, есть риски, что 1 января, когда страна де-факто выйдет из Европейского Союза, состоится паралич транспортного сообщения. Но даже на этот случай у власти есть план.

В таком случае военные самолеты будут привозить вакцину из Бельгии, где ее и производят. Сейчас работает 50 больниц, где делают прививки. Уже в 2021 году их должно быть 70.

Могут ли продавать вакцину в аптеках

Пока нет вакцины физически, аптеки не могут ее продавать. Остальский добавил, что пока она будет находиться только в министерстве здравоохранения.

О первых прививках от COVID-19 и о вакцине в Украине читайте по ссылке.