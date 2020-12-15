Специалисты замечают в статистике коронавируса в Украине определенные несогласованности. Они отмечают, что хоть количество госпитализированных пациентов уменьшается, количество тяжелых больных и число смертей растет.

Кроме того, что летальность и количество тяжелых случаев коронавируса в Украине не снижаются, эксперты не наблюдают и снижение доли положительных результатов от всех проведенных тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина.

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Врач-инфекционист и преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита считает статистику коронавируса в Украине несколько непонятной.

Есть косвенные показатели, которые наталкивают на мысль, что статистике происходит что-то не совсем понятное. Есть часть лабораторных центров, которые в позапрошлые выходные вообще не проводили исследования. И они выдали ноль результатов. Потому, что они просто перестали работать на выходных, или потому, что у них не было тестов – не знаю. Когда в понедельник, 7 декабря, утром нам сообщили о 8 тысячах случаев – это было, когда 4 региона не предоставили данные,

– рассказал Курпита.

Зато руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший заместитель главы Минздрава Павел Ковтонюк считает, что если бы в Украине действительно снизилась заболеваемость COVID-19, то доля положительных результатов от всех тестов тоже упала бы.

В Украине стабильно высокий показатель положительных тестов, сейчас он самый высокий в Европе – 33%. Это в 6 раз больше, чем рекомендованный ВОЗ показатель для контроля за распространением заболеваемости. Говорить о том, что ситуация стабилизировалась, также рано. Снижение количества новых случаев незначительна и длится не менее двух недель,

– заметил Ковтонюк.

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