Эксперты рассказали, что не так со статистикой коронавируса в Украине
Специалисты замечают в статистике коронавируса в Украине определенные несогласованности. Они отмечают, что хоть количество госпитализированных пациентов уменьшается, количество тяжелых больных и число смертей растет.
Кроме того, что летальность и количество тяжелых случаев коронавируса в Украине не снижаются, эксперты не наблюдают и снижение доли положительных результатов от всех проведенных тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина.
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Врач-инфекционист и преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита считает статистику коронавируса в Украине несколько непонятной.
Есть косвенные показатели, которые наталкивают на мысль, что статистике происходит что-то не совсем понятное. Есть часть лабораторных центров, которые в позапрошлые выходные вообще не проводили исследования. И они выдали ноль результатов. Потому, что они просто перестали работать на выходных, или потому, что у них не было тестов – не знаю. Когда в понедельник, 7 декабря, утром нам сообщили о 8 тысячах случаев – это было, когда 4 региона не предоставили данные,
– рассказал Курпита.
Зато руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший заместитель главы Минздрава Павел Ковтонюк считает, что если бы в Украине действительно снизилась заболеваемость COVID-19, то доля положительных результатов от всех тестов тоже упала бы.
В Украине стабильно высокий показатель положительных тестов, сейчас он самый высокий в Европе – 33%. Это в 6 раз больше, чем рекомендованный ВОЗ показатель для контроля за распространением заболеваемости. Говорить о том, что ситуация стабилизировалась, также рано. Снижение количества новых случаев незначительна и длится не менее двух недель,
– заметил Ковтонюк.
Коронавирус в Украине: что следует знать
- За прошедшие сутки, 14 декабря, в Украине обнаружили 8416 новых больных COVID-19. Выздоровели при этом почти вдвое больше больных – 16 150.
- За этот период от осложнений умерли 233 пациента. Зато госпитализировали – 1479 больных.
- Глава Минздрава Максим Степанов считает, что ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась. Вместе с тем, за прошедшую неделю объем проведенных тестов на коронавирус в Украине снизился на 12%.
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