Заболеваемость коронавирусом в Украине стабильно растет. Когда эпидемиологическая ситуация достигнет своего пика, она будет держаться на таком уровне примерно неделю – две.

Украина до сих пор находится в начале подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий, сообщает РБК.

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Славуцкий рассказал, что до нескольких недель в стране продолжится "мощная эпидемическая волна", с которой украинская медицинская система не сможет справиться. Эксперт считает, что если в Украине не введут жесткий карантин, то заболеваемость коронавирусом достигнет своего пика в январе – феврале.

Зато весной эпидемиологическая ситуация может улучшиться. Славуцкий надеется, что в марте – апреле заболеваемость COVID-19 спадет.

Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе – феврале. Затем заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту – апрелю. Но если будут очень эффективны противоэпидемические мероприятия, то эту волну можно сбить уже в декабре,

– рассказал он.

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