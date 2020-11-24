Эксперт ЮНИСЕФ рассказал, когда в Украине будет пик коронавируса
Заболеваемость коронавирусом в Украине стабильно растет. Когда эпидемиологическая ситуация достигнет своего пика, она будет держаться на таком уровне примерно неделю – две.
Украина до сих пор находится в начале подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий, сообщает РБК.
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Славуцкий рассказал, что до нескольких недель в стране продолжится "мощная эпидемическая волна", с которой украинская медицинская система не сможет справиться. Эксперт считает, что если в Украине не введут жесткий карантин, то заболеваемость коронавирусом достигнет своего пика в январе – феврале.
Зато весной эпидемиологическая ситуация может улучшиться. Славуцкий надеется, что в марте – апреле заболеваемость COVID-19 спадет.
Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе – феврале. Затем заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту – апрелю. Но если будут очень эффективны противоэпидемические мероприятия, то эту волну можно сбить уже в декабре,
– рассказал он.
Коронавирус в Украине: что следует знать
- По состоянию на 24 ноября в Украине обнаружили 647 976 больных коронавирусом, 12 287 из которых за прошедшие сутки.
- 11 263 пациента умерли. 299 358 инфицированным удалось преодолеть заболевания.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что локдаун в Украине введут в случае коллапса медицинской системы. До этого он заявлял, что будет требовать жесткого карантина при суточном приросте в 30 тысяч больных. К слову, с октября Минздрав постоянно повышает планку заболеваемости для ввода локдауна в стране.
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