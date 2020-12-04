Экспериментальные лекарства омолодили мозг мышей: прорыв в борьбе со старением
Нарушение когнитивных способностей все же можно остановить, а функции мозга реально восстановить. Новое лечение омолодило мозг мышей и не вызывало побочных эффектов. Эти результаты открывают новые возможности в терапии старения.
Мозг не теряет безвозвратно своих функции
Результаты доклинических исследований ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовали 1 декабря 2020 года в журнале с открытым доступом eLife. В своей терапии они использовали препарат ISRIB, который продемонстрировал быстрое восстановление когнитивных способностей мышей. В результате ученые смогли омолодить мозг и иммунные клетки грызунов.
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Такой поразительный эффект ISRIB впервые доказывает, что когнитивные потери могут быть вызваны определенной блокировкой, а не дегенерацией,
– заявила соавтор исследования Сюзанна Рози.
То есть мозг грызунов не терял когнитивные функции навсегда. Каким образом они были заблокированы "циклом клеточного стресса".
Препарат всего за несколько дней остановил старение мозга и восстановил его функции / Фото ucsf.edu
Как действует препарат
Действие ISRIB направлено на восстановление функции клеток, которые подверглись стрессу. Обычно этот механизм имеет решающее значение для отсеивания неправильно функционирующих клеток. Известно, что хроническая активация ISR связана со снижением когнитивных функций, возникающих вследствие черепно-мозговых травм.
В новом эксперименте ученые в течение трех дней вводили ISRIB старым мышам и оценивали, как препарат изменяет их мышление и память. После лечения старые мыши на уровне молодых могли справляться со сложным лабиринтом. Примечательно, что эффект сохранялся в течение трех недель.
Как установили эффективность препарата
Чтобы оценить улучшения функций мозга, ученые изучили активность и анатомию клеток в гиппокампе, который играет ключевую роль в обучении и памяти.
Общие признаки старения нейронов исчезли буквально на следующий день,
– отметили ученые.
Перспектива применения препарата
В предыдущих исследованиях ученые уже установили, что ISRIB восстанавливает память животных через несколько месяцев после черепно-мозговых травм, а также имеет потенциал для улучшения симптомов синдрома Дауна. Кроме того, предотвращает потерю слуха и борется с раком простаты.
Новые результаты показывают перспективность препарата, но ученые продолжат исследовать действенность терапии для улучшения когнитивных функций и предотвращения процессов старения.
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