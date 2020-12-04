Нарушение когнитивных способностей все же можно остановить, а функции мозга реально восстановить. Новое лечение омолодило мозг мышей и не вызывало побочных эффектов. Эти результаты открывают новые возможности в терапии старения.

Мозг не теряет безвозвратно своих функции

Результаты доклинических исследований ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовали 1 декабря 2020 года в журнале с открытым доступом eLife. В своей терапии они использовали препарат ISRIB, который продемонстрировал быстрое восстановление когнитивных способностей мышей. В результате ученые смогли омолодить мозг и иммунные клетки грызунов.

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Такой поразительный эффект ISRIB впервые доказывает, что когнитивные потери могут быть вызваны определенной блокировкой, а не дегенерацией,

– заявила соавтор исследования Сюзанна Рози.

То есть мозг грызунов не терял когнитивные функции навсегда. Каким образом они были заблокированы "циклом клеточного стресса".



Препарат всего за несколько дней остановил старение мозга и восстановил его функции / Фото ucsf.edu

Как действует препарат

Действие ISRIB направлено ​​на восстановление функции клеток, которые подверглись стрессу. Обычно этот механизм имеет решающее значение для отсеивания неправильно функционирующих клеток. Известно, что хроническая активация ISR связана со снижением когнитивных функций, возникающих вследствие черепно-мозговых травм.

В новом эксперименте ученые в течение трех дней вводили ISRIB старым мышам и оценивали, как препарат изменяет их мышление и память. После лечения старые мыши на уровне молодых могли справляться со сложным лабиринтом. Примечательно, что эффект сохранялся в течение трех недель.

Как установили эффективность препарата

Чтобы оценить улучшения функций мозга, ученые изучили активность и анатомию клеток в гиппокампе, который играет ключевую роль в обучении и памяти.

Общие признаки старения нейронов исчезли буквально на следующий день,

– отметили ученые.

Эффекты применения препарата: повысилась активность нейронов,

межклеточные связи стали более устойчивыми.

Обычно такие признаки наблюдаются только в мозгу молодых грызунов. В результате, ученые не зафиксировали никаких побочных эффектов от лечения.

Перспектива применения препарата

В предыдущих исследованиях ученые уже установили, что ISRIB восстанавливает память животных через несколько месяцев после черепно-мозговых травм, а также имеет потенциал для улучшения симптомов синдрома Дауна. Кроме того, предотвращает потерю слуха и борется с раком простаты.

Новые результаты показывают перспективность препарата, но ученые продолжат исследовать действенность терапии для улучшения когнитивных функций и предотвращения процессов старения.