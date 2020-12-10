Эффективны ли пластиковые щитки против коронавируса: неожиданный эксперимент
Пластиковые щитки не способны уберечь человека от заражения COVID-19. Особенно, если инфицированный человек, находящийся вблизи, чихает без маски.
Ученые из Университета Фукуока в Японии применили компьютерные модели, чтобы визуализировать распространение капель с вирусом вокруг щитка, который используют для защиты против COVID-19, пишет Daily Mail.
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Поэтому, если время этой волны частиц коронавирус совпадает с дыханием человека, который носит защитную маску, тот может заразиться.
Стоит заметить, что многие предпочитали защитные щиты в противовес маскам, поскольку это достаточно комфортный вариант. Они также позволяют людям видеть рот человека, что помогает при чтении по губам и невербальном общении.
Также есть данные о том, что щитки пропускают крошечные капли, переносимые в воздухе.
Японское компьютерное моделирование показало, что почти все капли в воздухе размером менее 5 микрометров, которые выделяются при разговоре и дыхании, выходят через щиток. А половина более крупных капель – размером 50 микрометров, выделяющихся при кашле и чихании – попала в воздух.
"Вихревые кольца", образующиеся при чихании, улавливают микроскопические капли внутри чихания и переносят их к верхнему и нижнему краям маски для лица,
- отметил автор исследования доктор Фудзио Акаги.
Видео, демонстрирующее бесполезность щитка в условиях пандемии
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