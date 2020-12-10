Пластиковые щитки не способны уберечь человека от заражения COVID-19. Особенно, если инфицированный человек, находящийся вблизи, чихает без маски.

Ученые из Университета Фукуока в Японии применили компьютерные модели, чтобы визуализировать распространение капель с вирусом вокруг щитка, который используют для защиты против COVID-19, пишет Daily Mail.

Читайте также Сколько жизней удалось бы спасти, если бы все люди носили маски

Важно! "Вихревые кольца", образующихся при чихании, переносят инфекционные частицы на щиток меньше чем за секунду и прилипают к краям пластика.

Поэтому, если время этой волны частиц коронавирус совпадает с дыханием человека, который носит защитную маску, тот может заразиться.

Стоит заметить, что многие предпочитали защитные щиты в противовес маскам, поскольку это достаточно комфортный вариант. Они также позволяют людям видеть рот человека, что помогает при чтении по губам и невербальном общении.

Также есть данные о том, что щитки пропускают крошечные капли, переносимые в воздухе.

Японское компьютерное моделирование показало, что почти все капли в воздухе размером менее 5 микрометров, которые выделяются при разговоре и дыхании, выходят через щиток. А половина более крупных капель – размером 50 микрометров, выделяющихся при кашле и чихании – попала в воздух.

"Вихревые кольца", образующиеся при чихании, улавливают микроскопические капли внутри чихания и переносят их к верхнему и нижнему краям маски для лица,

- отметил автор исследования доктор Фудзио Акаги.

Видео, демонстрирующее бесполезность щитка в условиях пандемии