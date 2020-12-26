Япония закрыла границу из-за мутировавшего штамма COVID-19
Правительство Японии приняло решение о временном закрытии границ. Все из-за нового штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года.
Временный запрет на въезд в страну вводится в отношении граждан всех стран и регионов мира. Об этом сообщили на сайте Travelwith.jp.
Важно Новый штамм коронавируса обнаружили еще во Франции
Запрет будет действовать с 28 декабря 2020 года до конца января 2021-го.
Ранее министр здравоохранения Норихиса Тамура заявил, что обеспокоен ситуацией. Премьер-министр призвал к жестким карантинным мероприятиям в аэропортах и для тех, кто возвращается из Великобритании.
Новый штамм коронавируса в Японии: главное
- Заражения новым видом COVID-19 уже подтвердили у 5 граждан Японии, которые вернулись из Великобритании. Все они сейчас находятся на карантине.
- Медицинская служба пытается установить возможные контакты этих пациентов с другими людьми. В Японии уровень заболеваемости уже известным вариантом COVID-19 тоже растет.
Источник: 24 канал
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