Стало известно первые результаты клинических исследований метода лечения коронавируса плазмой крови людей, которые переболели COVID-19. Исследование провел медицинский научный центр в Японии.

Доктор Куцуна Сатоси из Национального центра глобального здравоохранения и медицины представил обновленную информацию об исследовании, когда инфицированным пациентам дают плазму крови, взятую у людей, переболевших коронавирусом. Об этом сообщает издание NHK World.

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Да, плазма крови лиц, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, содержит антитела, которые могут помочь другим пациентам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как проходило исследование

97 человек, которые переболели коронавирусом, сдали свою плазму крови. Она была введена шести пациентам мужского пола.

Куцуна Сатоси заявил, что ни у одного из участников исследований не наблюдается отклонение от нормы.

Сейчас Национальный центр планирует ввести плазму крови примерно 60 пациентам с легкими или более выраженными симптомами. К примеру, затрудненное дыхание. Таким образом ученые подробнее проанализируют, является ли такой метод лечения эффективным и безопасным.